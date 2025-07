Bia Haddad vence na estreia em Wimbledon

A tenista brasileira Bia Haddad venceu sua partida de estreia no torneio de Wimbledon nesta segunda-feira (30) por 2 sets a 0. Atual número 20 do mundo, a paulista de 29 anos derrotou Rebecca Sramkova (34º), da Eslováquia, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 2 horas e 3 minutos de partida.

Esse foi o sétimo confronto entre as duas tenistas, com Bia Haddad alcançando a quinta vitória no duelo.

Na próxima rodada, a brasileira aguarda a vencedora da partida entre a britânica Harriet Dart e a húngara Dalma Gaufi.

LEIA MAIS: Ancelotti ensaia mudanças na seleção em seus primeiros passos com a amarelinha

A brasileira disputa o torneio de Grand Slam na superfície de grama pela sexta vez na carreira, tendo como melhor resultado as oitavas de final, em 2023, quando abandonou a partida contra a cazaque Elena Rybakina ainda no primeiro set, após sentir uma lesão. No ano passado, ela avançou até a terceira rodada, sendo eliminada pela americana Danielle Collins.

Na atual temporada na grama, Bia Haddad avançou até as quartas de final no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha, caindo diante da italiana Jasmine Paolini, e faturou o título de duplas do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, ao lado da alemã Laura Siegemund.

No jogo desta segunda-feira, a brasileira teve o serviço quebrado no quinto game do primeiro set, mas conseguiu devolver a quebra no oitavo, com as tenistas confirmando os respectivos saques para levar a definição para o tie-break. No game desempate, Bia se valeu de uma dupla falta e de um erro não forçado da adversária para fechar em 9 a 7.

No segundo set, Sramkova deu a impressão de que buscaria a reação ao confirmar o serviço e quebrar o saque da brasileira no seguinte. Bia Haddad, contudo, reagiu logo na sequência devolvendo a quebra no terceiro game e conseguindo mais uma no quinto. Ela administrou a vantagem no restante da parcial para fechar o set em 6 a 4.