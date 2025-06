Grêmio recebe palestra antirracista antes de volta ao Brasileirão

O Grêmio pretende ser um exemplo no combate ao racismo no País e vem orientando e auxiliando seus jogadores sobre o assunto que vem manchando o futebol sul-americano e mesmo mundial nos últimos tempos com vexatórios atos de discriminação. Na noite de quinta-feira (26), o elenco gaúcho recebeu uma palestra antirracista de "conscientização".

LEIA TAMBÉM: Grêmio acerta detalhes com Caíque e fica próximo de anunciar o novo volante.

Em preparação para o retorno da temporada, com a final da Recopa Gaúcha com o São José, no dia 8 de julho, e com visita ao Cruzeiro pelo Brasileirão, no dia 13, o Grêmio deu uma pausa nas atividades no CT para acompanhar as palavras de conscientização que são realizadas em Porto Alegre e região e chegaram ao clube.

Depois de passar por escolas da capital, na noite desta quinta-feira a palestra antirracista foi ministrada para todo o elenco do Grêmio no hotel onde o grupo está concentrado. A ação faz parte da parceria com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

A palestra inicial foi comandada pelo coordenador do Clube de Todos e advogado do Grêmio, Juliano Ferrer. Depois foi a vez do diretor executivo do Observatório, Marcelo Carvalho, passar as orientações e explicações sobre o racismo, na qual falaram dos números de casos pelo planeta, os protocolos d Fifa e a legislação sobre o tema.

"Estamos dando mais um importante passo do Clube de Todos. Hoje, realizamos a palestra em parceria com o Observatório para nossos atletas e comissão técnica. É o Grêmio cumprindo sua função e seu papel antirracista", disse Juliano Ferrer.

Palavras semelhantes de Marcelo Carvalho, que ganhou uma camisa do clube das mãos do zagueiro Kannemann e o presenteou com outra, do Observatório. "Hoje, demos um importante passo. Essa palestra é fundamental para que a gente faça uma conscientização para os atletas nessa luta contra o racismo no futebol. Nosso papel é impoderar jogadores, mostrar para eles que hoje tem leis, mostrar para eles o código da Fifa, como se proteger e como não cometer racismo. Todos esses aspectos são importantes para que a gente crie um futebol sem racismo", afirmou.

O Grêmio já vinha promovendo diversas palestras em escolas de Porto Alegre nos últimos anos, em parceria do Clube de Todos e o Observatório. A ideia é dar sequência no projeto e organizar novos eventos.