Transferência de Jhonny para o Atlético de Madrid pode render mais de R$ 30 milhões ao Inter

Além da situação incômoda que o Inter se encontra no Campeonato Brasileiro - atualmente está na zona de rebaixamento -, a questão financeira também preocupa o Colorado. Ainda no início da temporada, a direção estabeleceu a necessidade de arrecadar R$ 160 milhões de reais com negociações de jogadores em 2025. Com apenas R$ 30 milhões recolhidos, o Alvirrubro acompanha de perto o desfecho da negociação entre Real Betis e Atlético de Madrid envolvendo Jhonny.

Para ter o meio-campista, o time do técnico Diego Simeone irá desembolsar cerca de 30 milhões de euros (R$ 192 milhões). Este valor significativo renderia ao Inter aproximadamente R$ 38 milhões. Pois, ainda em 2023, quando o Alvirrubro negociou o atleta por 6 milhões de euros, ficou acordado que os gaúchos ficariam com 20% de uma futura transferência. Além disso, por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, o Inter tem direito a mais 3,5% como clube formador. Totalizando os R$ 38 milhões.

Este valor seria fundamental para ajudar no abatimento da meta estabelecida pela direção. Até o momento, apenas a transferência de Rômulo para o Tigre, do México, por R$ 30 milhões foi concluída. Somadas as transações dos dois meio-campistas, o clube chegaria a R$ 67 milhões arrecadados, o que corresponde a 42% do montante planejado.

Para abater a cifra, outros atletas, preferencialmente os mais jovens que renderiam quantias maiores, podem ser negociados. Entre eles os mais atrativos, estão Lucca, Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Victor Gabriel.

Existe o interesse do Cruzeiro pelo zagueiro, mas segundo informações vindas de Belo Horizonte, os mineiros não devem dar continuidade na negociação. Já os atacantes, o clube espera por propostas e, no caso de Lucca, pode até mesmo negociá-lo por empréstimo visando uma maior rodagem ao jogador.