Após recesso de duas semanas, Inter retoma treinos neste sábado

Após 15 dias de férias, o Inter volta aos trabalhos neste sábado no CT Parque Gigante. Serão duas semanas de trabalho intenso até a volta aos gramados no dia 12 de Julho, contra o Vitória, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado precisará trabalhar a parte física, mental e tática dos atletas, visto os fortes embates que terá contra Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente. Além disso, a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro é uma realidade e Roger conta com retornos do departamento médico para sair desta situação.

A mais aguardada, pelo tempo de paralisação, é o Mercado. O zagueiro sofreu uma lesão ligamentar no joelho e está distante dos gramados há dez meses. O argentino retornou aos trabalhos nos campos do CT Parque Gigante no dia 20 de maio e, antes da paralisação do Campeonato Brasileiro, o processo de evolução física do zagueiro havia se intensificado de maneira considerável. Assim, as expectativas para a volta aos gramados pode acontecer contra os baianos.

O jogador de 38 tem contrato firmado com o Colorado até o final desta temporada. Este segundo semestre será fundamental para a comissão técnica avaliar as condições físicas e técnicas em que se encontra Mercado para decidir se estenderá o contrato por mais uma temporada.

Junto com o zagueiro, Carbonero, Rochet e Victor Gabriel são aguardados no retorno aos treinamentos. O colombiano sofreu uma lesão na panturrilha e não joga desde o dia 13 de abril, mas estava participando dos treinamentos com os demais atletas antes da pausa.

O uruguaio fraturou o dedo da mão ainda na primeira rodada do Brasileirão e não voltou após o ocorrido - o goleiro só jogou 45 minutos na atual temporada. Já o zagueiro obteve uma lesão no tornozelo e retornará às atividades junto aos demais atletas. Paralelamente, existem especulações à respeito de um interesse do Cruzeiro na contratação do jovem que se valorizou com as ótimas atuações no primeiro semestre.