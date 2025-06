Inter vasculha o mercado em busca de contratações para estancar carências

O elenco do Inter sofreu baixas consideráveis, assim o técnico Roger Machado precisará encontrar soluções para repô-las. A principal delas se trata de Fernando. O volante participou de 23 jogos na temporada e vinha se destacando pela sua regularidade na função de proteção ao meio-campo. Entretanto, na partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 5 rompeu o ligamento do joelho e perderá os principais embates na temporada. Portanto, olhar para oportunidades no mercado de transferências tornou-se inevitável.

Roger falou na necessidade de acrescentar novos atletas ao grupo de jogadores. As posições com mais carências no elenco atual, por conta de lesões e pelo desempenho em campo, estão no meio-campo - justamente um substituto para Fernando.



O Inter já anunciou o lateral-direito Alan Benítez, que chega a custo zero do Cerro Porteño-PAR. O atleta de 31 anos será jogador colorado a partir de 1º de julho, quando termina seu contrato com os paraguaios, e chega para fazer sombra a Aguirre.



Os esforços, agora, serão intensificados para repor Fernando. Willian Arão, do Panathinaikos e que teve uma ótima passagem pelo Flamengo, e Élian Irala, do San Lorenzo-ARG, foram procurados pela diretoria. Porém, o brasileiro está próximo de ir para o Santos e o argentino deve fechar com o futebol árabe, dificultando o desfecho positivo.



No ataque, Roger conta com o “reforço” de Carbonero. O colombiano se recupera de uma lesão na coxa e deve estar de volta após a volta do Campeonato Brasileiro, no dia 12 de julho. Contratações para o setor ofensivo são procuradas pela direção, mas por conta da escassez financeira, os esforços serão depositados na vinda de um meio-campista.