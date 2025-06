Com problemas defensivos, Roger vai à procura de soluções para a zaga

O Inter terá um complicado cenário para reverter na volta do calendário do futebol brasileiro. O time do técnico Roger Machado tem deitado a cabeça no travesseiro durante as férias de 15 dias com o pesadelo de estar na zona de rebaixamento do Brasileirão. Um dos principais motivos que levaram o Colorado a esta situação incômoda - além do calendário desgastante que o comandante enfatizou diversas vezes - é a atuação defensiva.

Vitão sofre punição do STJD e desfalcará o Inter por dois jogos no Brasileirão.

O Inter começou o ano como o melhor sistema defensivo do Campeonato Gaúcho e com grandes atuações da dupla Vitão e Victor Gabriel. Mas com as lesões do jovem zagueiro e de seu substituto Juninho, somados à oscilação do sistema, o número deSão 18 gols tomados em 12 jogos na competição. Ao lado de Fortaleza e Sport, o Alvirrubro- somente atrás do Juventude, que foi furado 24 vezes. O número negativo justifica a 17ª posição da competição, portanto, melhorar este aspecto é fundamental para superar o mau momento.Buscando sair do Z-4, o Inter volta a campo somente no dia 12 de julho, contra o Vitória, no Beira-Rio. Porém, o problema da defesa ganhou um novo elemento. Roger Machadopelo STJD após ofender o árbitro na partida contra o Corinthians. Assim, abre-se espaço para Juninho assumir a posição. Clayton Sampaio, Gabriel Mercado e Kaique Rocha também são opções. O Colorado volta às atividades no próximo sábado.Mesmo sem trabalhos com bola, as boas notícias no CT Parque Gigante são positivas. Na segunda-feira, a parte lateral do campo do CT foi tomada pelas águas do Guaíba por conta da elevação do lago. Já na terça-feira, o clube