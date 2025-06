Vitão sofre punição do STJD e desfalcará o Inter por dois jogos no Brasileirão

O período de 15 dias de folga era visto como um momento para apaziguar o ambiente do Inter e - após o retorno aos treinamentos no próximo sábado (28) - recolocar a casa em ordem para sair do Z-4 do Campeonato Brasileiro. Chegada a semana da volta do grupo de atletas, os problemas também voltaram: Vitão foi punido em dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após fortes reclamações sobre a arbitragem no jogo contra o Corinthians, pela 7ª rodada da competição. Bruno Henrique também foi julgado, mas teve o seu caso absolvido.

O zagueiro desfalca a equipe nos embates contra o Vitória e Ceará, no Beira-Rio, pela competição. Além disso, o Colorado foi punido em R$ 3 mil por retardar o início de partida. Nas determinações, cabe a tentativa de efeito suspensivo para a multa que deve ocorrer por parte do Alvirrubro.

Vitão sofreu a condenação baseada no artigo 258, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". Já o volante, foi julgado por conta da expulsão cometida no duelo e por arremessar uma garrafa em direção aos vestiários como demonstração de irritação.

Para se enquadrar no artigo, o camisa 4 proferiu as seguintes palavras ao árbitro após o apito final: “Aqui (Neo Química Arena) tem de jogar sempre contra 12.Bota esse árbitro ca****, vai ser sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria”.

Outra questão que preocupa não só o Inter, mas todo o povo gaúcho é a elevação do Lago Guaíba. O Colorado divulgou imagens das águas adentrando nas laterais dos campos do CT Parque Gigante e afirmou que a situação está sendo monitorada. Até o momento, não foram registrados danos e eventuais protocolos serão ativados de maneira preventiva caso haja necessidade.