Xabi Alonso adota cautela sobre Mbappé e Militão volta a ser relacionado contra a Juventus

Classificado como líder do Grupo H para as oitavas de final do Mundial de Clubes, o Real Madrid ainda não sabe se poderá contar com Mbappé para a partida contra a Juventus, em duelo agendado para a próxima terça-feira, em Miami. Preocupado com o estado físico do craque francês, Xabi Alonso vem usando um tom cauteloso ao comentar sobre o assunto.

"Temos de ter cuidado. Queremos contar com Mbappé o mais rápido possível, mas isso tem de ser feito dentro das melhores condições possíveis", afirmou o comandante que completou. "Prefiro não ser otimista e nem me adiantar".

Vítima de um quadro de gastroenterite, ele precisou ser hospitalizado para tratar do problema. O atleta teve uma queda física importante (perdeu cerca de quatro a cinco quilos) e ficou de fora dos três compromissos do time espanhol pela fase de grupos da competição.

De volta aos trabalhos, agora vai ser monitorado de perto pelo estafe de Xabi Alonso para acompanhar sua evolução neste período de recuperação. Em seu lugar, o treinador merengue tem usado Gonzalo García, que já balançou as redes duas vezes no Mundial.

Mas se Mbappé ainda causa uma certa preocupação, o brasileiro Militão é a novidade para o duelo com a Juventus. O defensor, que se recuperou de uma grave lesão no joelho, vai voltar a ser relacionado para o confronto das oitavas.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o plano acertado entre o atleta e a comissão técnica é a de deixar o brasileiro à disposição no banco de reservas nesta terça-feira. Se a partida permitir, ele pode até atuar alguns minutos.

Em novembro, Militão sofreu uma segunda ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em partida contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, e teve de ser submetido à cirurgia. Seu retorno é um reforço importante, principalmente pelo esquema com três zagueiros que Alonso gosta de utilizar.