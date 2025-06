Al Ain quebra jejum no Mundial, vence Wydad, mas dupla acaba eliminada

O Al-Ain acabou com jejum e venceu o Wydad Casablanca nesta quinta-feira (26) por 2 a 1, em confronto pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. Mesmo com a primeira vitória do elenco dos Emirados Árabes no torneio, Manchester City e Juventus foram os classificados do grupo G para as oitavas.

LEIA TAMBÉM: Palmeiras e Botafogo abrem as oitavas de final e se reencontram no Mundial.

Os gols da partida foram marcados por Laba, de pênalti, e Kaku, com tento polêmico, pelo Al Ain, e Mailula, pelo Wydad Casablanca. Com a vitória, o Al Ain chegou a três pontos conquistados na terceira posição, enquanto o Wydad permaneceu em último, sem pontos e -6 gols de saldo.

Pelo outro confronto do grupo G, o City atropelou a Juventus por 5 a 2. As duas equipes avançaram para a próxima fase da competição, na primeira e segunda colocação, respectivamente. A dupla classificada conhece seus adversários ainda hoje, na disputa pelas duas vagas do grupo H entre Real Madrid, Al-Hilal e RB Salzburg nesta quinta, às 22h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

O Wydad abriu o placar logo cedo e perdeu várias oportunidades de ampliar a partida, e o Al Ain acabou conquistando o empate. O elenco marroquino balançou as redes logo aos 4 minutos do primeiro tempo, com gol no ângulo marcado por Mailula. Boucheta perdeu um gol incrível cara a cara com o goleiro, e já na reta final, os árabes empataram de pênalti, com Laba.

No segundo tempo, o Al Ain conseguiu a virada com gol polêmico e conquistou sua primeira vitória na competição. A segunda metade do jogo foi marcada por um tento logo no início. O VAR recomendou a revisão do lance, mas o árbitro optou por manter a decisão. A partida foi equilibrada, mas com poucas chances de perigo.