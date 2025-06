Palmeiras e Botafogo abrem as oitavas de final e se reencontram no Mundial

Com o encerramento da fase de grupos do Super Mundial de Clubes na quinta-feira (26), as equipes são obrigadas a virar a chave rapidamente para ingressarem com os pensamentos nas oitavas de final. Neste final de semana, os primeiros times classificados às quartas de final serão conhecidos, e os brasileiros protagonizam históricos duelos que podem render mais 13,125 milhões de dólares (R$ 72,3 milhões) aos cofres.

Ao todo, a América do Sul obteve seis representantes no Mundial. Entretanto, com as precoces eliminações de River Plate e Boca Júniors, sobrou para Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense tentarem trazer o inédito troféu para o continente.



O jogo que abre a participação das equipes brasileiras nas oitavas de final acontece no sábado, às 13h, com um enfrentamento recorrente na vida dos amantes de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Palmeiras e Botafogo desfilam no tapete verde do estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Um confronto que nos últimos anos decidiu o Brasileirão e a classificação na Libertadores, recebe os holofotes do mundo - o Verdão se classificou em 1º do Grupo A, enquanto o Fogão ficou em 2º do Grupo B.

Um dia depois, no domingo, é a vez do Flamengo. O Rubro-Negro joga contra o Bayern de Munique, às 17h, no Hard Rock Stadium. Os cariocas ficaram em 1º do Grupo D, superando o Chelsea e terminando a fase de grupos invicto com sete pontos. Mesmo com o êxito na fase inicial, o time do técnico Filipe Luís não escapou de um forte adversário e medirá forças contra um dos ditos como candidato ao título do Mundial.

Filipe Luís sabe o tamanho da dificuldade que o Flamengo terá nessas oitavas de final. Porém, adotou o mesmo discurso que realizou nas vésperas da vitória sobre o Chelsea: DNA. “Em um jogo, tudo pode acontecer. A forma que nós temos de jogar é sempre a mesma. Segundo o que o DNA do Flamengo pede.Você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível, isso é o que o torcedor pede, e é isso que nós vamos tentar fazer”, ressaltou.



Fechando a participação brasileira nas oitavas, o Fluminense joga na segunda-feira, às 16h, no estádio Bank of America, em Charlotte, contra a Inter de Milão. O Tricolor ficou em 2º lugar do Grupo F atrás do Borussia Dortmund e chega para enfrentar os atuais vice-campeões da Liga dos Campeões após uma atuação apagada diante do Mamelodi Sundowns.



Os quatro compatriotas possuem incentivos financeiros que engrandecem a campanha no Mundial. Até o momento, os times cariocas e paulistas somaram mais de R$ 592 milhões em premiações recebidas desde o início do torneio. Sendo R$ 152,1 milhões ao Flamengo e R$ 146,7 milhões para os outros três.