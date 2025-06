Fluminense entra em campo pela sobrevivência no Super Mundial de Clubes

Carregada de surpresas e confirmações da qualidade das equipes brasileiras, a fase de grupos do Super Mundial de Clubes se encerra para os representes do País nesta quarta-feira (25). O Fluminense enfrenta o Mamelodi Sundowns, às 16h, no Hard Rock Stadium, na Flórida, com a expectativa de confirmar a classificação e a liderança do Grupo F. Caso o Tricolor confirme o avanço às oitavas de final do torneio, 100% dos times brasileiros terão superado os favoritos de suas chaves e chegarão entre os 16 melhores times do torneio.

LEIA TAMBÉM: Já classificado, Flamengo encara o Los Angeles FC no fechamento do Grupo D.



Até o momento, Palmeiras e Flamengo se agigantaram e tomaram para si o 1º lugar de seus grupos, superando a concorrência de Inter Miami e Chelsea, respectivamente. O Botafogo também passou de fase, deixando para trás o Atlético de Madrid, mas ficou na 2ª colocação do Grupo B, atrás do PSG. Assim, teremos duelo brasileiro nas oitavas entre o Alviverde e o Fogão. Até o momento, Palmeiras e Flamengo, superando a concorrência de Inter Miami e Chelsea, respectivamente. O Botafogo também passou de fase, deixando para trás o Atlético de Madrid, mas ficou na 2ª colocação do Grupo B, atrás do PSG. Assim, teremos duelo brasileiro nas oitavas entre o Alviverde e o Fogão.

O adversário do Rubro-Negro foi definido na tarde de terça-feira na vitória de 1 a 0 do Benfica sobre o Bayern de Munique. Em um jogo de pouca inspiração de ambos os lados, os portugueses superaram os favoritos e assumiram a ponta do Grupo C. Com o placar, o Bayern irá jogar contra o time carioca na disputa pelas quartas de final.



Buscando seguir o caminho dos seus compatriotas, o Fluminense joga por um empate contra o Mamelodi para confirmar a classificação no Grupo F. O time do técnico Renato Portaluppi é o 2º colocado com os mesmos quatro pontos do líder Borussia Dortmund - que está a frente pelo saldo de gols - e é perseguido pelos africanos que contém três pontos. Portanto, a situação dos cariocas não permite tropeços, pois uma derrota os eliminaria do Mundial.



Por outro lado, em caso de triunfo do Fluminense e um empate dos alemães, os brasileiros terminaram a fase de grupos na liderança. O Borussia também joga nesta quarta-feira, às 16h, contra o Ulsan Hyundai.



Renato destacou a importância dos jogadores entrarem concentrados na partida e projetou um duelo complicado. “Será um jogo difícil, muito perigoso contra o Mamelodi. Vamos nos preparar da mesma maneira que nos preparamos desde que chegamos. Temos que ter a mesma atenção que tivemos contra o Borussia. Sem a bola, vamos tomar os cuidados defensivos. Com a bola, vamos jogar e buscar o gol”, acredita.



No mesmo dia, Renato Portaluppi e seus comandados conhecerão seus adversários nas oitavas. Pelo Grupo E, o confronto mais aguardado da 3ª rodada se trata do River Plate contra a Inter de Milão, que disputam, às 22h, a liderança da sua chave - ambos estão empatados com quatro pontos. Em caso de vitória de um dos lados, basta o Monterrey derrotar o Urawa Reds por dois gols de diferença, que estará classificado - as partidas ocorrem no mesmo horário.