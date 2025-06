Já classificado, Flamengo encara o Los Angeles FC no fechamento do Grupo D

A cada partida disputada, o Super Mundial de Clubes continua mostrando a força do futebol brasileiro e ensinando a todos que a comparação com os europeus pode sim vir acompanhada de ressalvas em relação a disparidade técnica das equipes. Usando de exemplo o Botafogo - que mesmo com a derrota sobre o Atlético de Madrid nesta segunda-feira (23), desbancou os espanhóis e confirmou a classificação às oitavas de final, no Grupo B - o Flamengo joga na terça-feira, às 22h, no Camping World Stadium, contra o Los Angeles FC visando manter o 100% de aproveitamento e o 1º lugar do Grupo D.

O Rubro-Negro é - até o atual momento - o dono da maior vitória de um brasileiro sobre um europeu neste mundial: 3 a 1 no Chelsea, na 2ª rodada. Atuação esta, que rendeu elogios do técnico Filipe Luís que destacou o poder de reação da equipe: "Estou muito feliz pelo jogo. Desde o começo, nós sempre acreditamos que tínhamos chances. Estou muito orgulhoso.

Diante da empolgação que se encontram os torcedores flamenguistas, os atletas que já confirmaram a liderança do grupo enfrentam o lanterna que ainda não somou nenhum ponto no torneio. Filipe Luís terá de administrar dois fatores para o jogo: os cartões amarelos e o desgaste físico - é importante lembrar que se um atleta somar dois amarelos nas três primeiras rodadas, ele está suspenso para a próxima partida.

Bruno Henrique, Pulgar, Gerson e Plata estão pendurados. Por isso, podem ser preservados pelo comandante, evitando a inaptidão dos jogadores nas oitavas de final. Em relação ao desgaste, Ayrton Lucas - que jogou todos os minutos deste mundial - deve ser preservado. De La Cruz está entregue ao departamento médico e ainda não se encontra em condições de jogo.

Na mesma hora, outro confronto do Grupo D acontece. Chelsea e Esperance, da Tunísia, se enfrentam em combate pela 2ª posição da chave. Os ingleses precisam apenas de um empate, já os tunisianos precisam vencer os Blues para avançar.

Também com foco nas oitavas de final, nesta terça-feira, às 16h, o Benfica enfrenta o Bayern de Munique em busca da liderança do Grupo C. Os alemães estão na 1ª posição com seis pontos. Logo atrás estão os portugueses, com quatro, e o Boca Juniors, com um ponto, Os argentinos jogam contra o saco de pancadas do grupo, Auckland City e precisam derrotar o lanterna por no mínimo sete gols de diferença - além de torcer para um tropeço do time do técnico Bruno Lage - para alcançar às oitavas de final.