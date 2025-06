CT do Inter passa pelas cheias sem danos desta vez

Se na enchente de 2024 o Centro de Treinamento do Internacional ficou totalmente debaixo d’água, as cheias recentes não provocaram tanto estrago. O clube celebra a preservação do campo. “Seguimos monitorando a altura do Guaíba, de acordo com nossos protocolos. A água já baixou no CT e não foram registrados danos”, informa a assessoria de imprensa do clube gaúcho. Ao longo da madrugada desta terça-feira (24), as águas apresentaram recuo no nível. No bairro Ipanema, apesar das ondas, é visível a melhora em relação ao dia anterior, quando o calçadão estava molhando com a força do Guaíba. Não chove há dois dias em Porto Alegre e, embora esteja frio, o sol brilha na cidade.