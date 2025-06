Brasileiros chegam à última rodada liderando seus grupos no Mundial

Os clubes brasileiros seguem não apenas surpreendendo, mas encantando na inédita Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Invictos após duas rodadas, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense chegam à última rodada da fase de grupos, que se inicia nesta segunda-feira (23), na liderança de suas chaves, embalados por boas atuações e cifras generosas. Juntos, já garantiram R$ 77 milhões em premiações, valor que pode crescer significativamente nesta semana.

O destaque do fim de semana ficou com a dupla Fla-Flu. Na sexta-feira (20), o Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1, de virada, e assegurou com antecedência a ponta do Grupo D. Um dia depois, o Fluminense superou o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 4 a 2 e assumiu a liderança do Grupo F, superando o Borussia Dortmund no saldo de gols. Antes, na quinta (19), o Botafogo já havia escancarado a força do futebol brasileiro ao derrotar o Paris Saint-Germain por 1 a 0, pelo Grupo B.

Com seis vitórias e dois empates, os brasileiros têm aproveitamento de 83,3%, superior ao dos europeus, que somam 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 20 jogos (63,3%). Entre os tropeços do Velho Continente estão as derrotas de PSG e Chelsea para os brasileiros e o empate do Real Madrid na estreia.

O cenário seria ainda mais favorável para a América do Sul se os argentinos estivessem em melhor fase. O Boca Juniors ainda não venceu após duas rodadas, e o River Plate, mesmo líder do Grupo E, desperdiçou a chance de antecipar a classificação ao empatar sem gols com o Monterrey, no sábado.

No aspecto financeiro, Botafogo e Flamengo lideram a arrecadação entre os brasileiros, com R$ 22 milhões cada — fruto de duas vitórias (cada triunfo rende US$ 2 milhões, cerca de R$ 11 milhões). Palmeiras e Fluminense vêm logo atrás, com R$ 16,5 milhões. Esses valores se somam à cota fixa de participação, de US$ 15,21 milhões (R$ 84 milhões), paga a a todos os clubes.

Nesta segunda, dois brasileiros entram em campo pela última rodada para confirmar a liderança. Pelo Grupo A, o Palmeiras enfrenta o Inter Miami às 22h e precisa só de um empate. No mesmo horário, Porto e Al Ahly fecham da chave. Às 16h, o Botafogo encara o Atlético de Madrid e também depende de um empate para garantir a ponta do Grupo B.

O Flamengo encerra sua participação na fase de grupos na terça-feira (24), contra o Los Angeles FC, já classificado e com a liderança assegurada. Na quarta, o Fluminense visita o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, jogando pelo empate.

Se vencerem os jogos restantes (e consequentemente avançarem de fase), os brasileiros podem embolsar mais R$ 85 milhões em bônus, ultrapassando os R$ 160 milhões antes mesmo do mata-mata. A classificação às oitavas rende US$ 7,5 milhões (R$ 41 milhões); uma vaga na final, pelo menos US$ 30 milhões (R$ 164,8 milhões); e o título, US$ 40 milhões (R$ 220 milhões).

Outros resultados do fim de semana: Mamelodi Sundowns 3x4 Borussia Dortmund, Inter de Milão 2x1 Urawa Reds, Juventus 4x1 Wydad AC e Real Madrid 3x1 Pachuca. As partidas entre RB Salzburg x Al-Hilal e Manchester City x Al Ain ainda não haviam terminado até a publicação desta matéria.