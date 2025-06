Renato Portaluppi elogia atitude do Fluminense no 2º tempo da vitória sobre o Ulsan

O técnico do Fluminense, Renato Portaluppi, valorizou a maneira como sua equipe encarou o segundo tempo da partida contra o Ulsan, da Coreia do Sul, neste sábado (21), pelo Mundial de Clubes. Depois de abrir o placar, o time brasileiro terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 1, mas conseguiu marcar três gols na etapa final para garantir a vitória por 4 a 2 e a liderança do Grupo F.

"Começamos bem, depois demos uma caída, o adversário se aproveitou e virou", afirmou Renato. "Conversamos no vestiário, organizamos o time novamente, empatamos, conseguimos o gol da vitória, depois fizemos o quarto, que nos deu tranquilidade. Acho que valeu, principalmente pela atitude do grupo no segundo tempo, de virar um jogo tão difícil", completou.

O técnico afirmou que "não tem mais futebol fácil para ninguém" e que é preciso ter concentração e foco durante os 90 minutos. "No momento que você desfoca, as coisas acontecem. Foi o que aconteceu no final do primeiro tempo. Não ficamos focados como deveríamos e tomamos a virada", disse ele. "Voltamos com outra atitude no segundo tempo e conseguimos a vitória, que nos dá uma tranquilidade a mais."

Os gols da equipe carioca foram marcados por Jhon Arias, ainda no primeiro tempo, e Nonato, Freytes e Keno, na segunda etapa. Agora, o Fluminense encerra sua participação na fase de grupos na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em Miami. Um empate garante a classificação sem precisar de combinações de resultados.

"O importante era fazer nosso dever hoje, conseguir a vitória. A partir de amanhã começamos a pensar na última partida, o que a gente precisa, porque nosso objetivo é conseguir a classificação", finalizou o técnico do Fluminense.