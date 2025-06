Sul-americanos vão para 2ª rodada buscando repetir boas atuações

Os primeiros jogos do Super Mundial de Clubes mostraram que os Sul-americanos, na sua maioria, estão dispostos a surpreender e chegaram com discursos alinhados à prática para alcançar o objetivo de chegar nas oitavas de final do torneio. Agora, a 2ª rodada traz consigo partidas em que o desfecho positivo se torna fundamental na busca pelas projeções das equipes.

Nesta sexta-feira (20), Flamengo e Boca Juniors terão de superar suas limitações, pois enfrentam os poderosos Bayern de Munique e Chelsea, respectivamente. Já no sábado, os dois times darão espaço nos holofotes para os seus rivais: River Plate joga contra o Monterrey e o Fluminense duela contra o Ulsan Hyundai.

O Rubro-Negro joga contra os Blues pelo Grupo D, às 15h, no estádio Lincoln Financial Field, na Pensilvânia. Ambos os times estão empatados na liderança após vencerem na estreia por 2 a 0. Em busca dos primeiros pontos, Los Angeles FC e Espérance se enfrentam no mesmo dia, às 19h.

Ex-Chelsea e atualmente no clube carioca, Jorginho destacou a forma de jogar da equipe e reforçou sua crença no triunfo. “O Flamengo tem que jogar da maneira que vem jogando. Acredito que temos chances de ganhar, confiando no nosso elenco e no trabalho que a gente vem fazendo. É jogar nosso futebol”, acredita.



O Grupo C também comporta embates promissores. Às 13h, o Benfica enfrenta o Auckland City - time que sofreu 10 a 0 para o Bayern de Munique na rodada passada. O time português empatou com o Boca Juniors em 2 a 2 após estar em desvantagem por dois gols e arrancar o empate nos minutos finais. Os argentinos, em contrapartida, jogam contra o alvirrubro alemão, às 22h, no Hard Rock Stadium, na Flórida - no que para muitos, se trata do confronto com maior disparidade técnica entre europeus e sul-americanos.

Voltando a falar de brasileiros, o Fluminense joga no sábado a segunda partida do Grupo F no dia - que terá Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund às 13h. O time do técnico Renato Portaluppi joga às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com o objetivo de vencer a primeira na competição. No momento, os cariocas estão empatados com os alemães com um ponto atrás do líder Sundowns.

Renato reforçou a necessidade de vitória visando a próxima fase. “Com os três pontos do próximo jogo, pode ter certeza que a gente vai dar um grande passo para passarmos para a próxima fase, que é o nosso primeiro objetivo”, disse.



Pelo Grupo E, o River Plate também fecha a 2ª rodada, às 22h, contra os mexicanos, no estádio Rose Bowl, na Califórnia, já sabendo o que precisa fazer para assegurar a liderança, pois Inter de Milão e Urawa Reds jogam horas antes, às 16h. O 1º colocado é os argentinos com três pontos, seguido por Inter e Monterrey, com um ponto cada. Urawa é o último colocado.

Fechando a rodada no domingo, jogam pelo Grupo G, às 13h, Juventus x Wydad Casablanca e, às 20h, Manchester City x Al-Ain. Os dois europeus venceram na estreia e, aparentemente, não terão dificuldades de alcançar as oitavas de final. No atual momento, os italianos estão com o 1º lugar pelo saldo de gols. No mesmo dia, Real Madrid x Pachuca, às 16h, e Salzburg x Al-Hilal, às 19h, jogam pela chave H, que tem os austríacos como o único vitorioso, pois os espanhóis empataram na rodada inaugural com os sauditas.