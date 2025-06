City marca no início e confirma favoritismo contra Wydad Casablanca

Um dos favoritos para levantar a taça de campeão mesmo vindo de temporada sem títulos na Europa, o Manchester City iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca, de Marrocos, nesta quarta-feira (18), no primeiro confronto do Grupo G.

Em jogo apitado pelo brasileiro Ramon Abatti Abel no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o treinador Pep Guardiola optou por mandar a campo uma formação majoritariamente reserva, com os brasileiros Vitor Reis e Savinho e o recém-contratado Rayan Cherki entre os 11 titulares. O goleiro Ederson e o meia Phil Foden foram os únicos que costumam fazer parte da formação inicial a começar a partida.

A ausência da maioria dos titulares não foi um problema para os Citizens. Com um minuto e 51 segundos, Foden abriu o placar, após rebote do goleiro em chute de Savinho pela direita. Foi o gol mais rápido até aqui na competição. Depois, aos 41, saiu o segundo do City, dos pés do atacante belga Jérémy Doku, antecipando-se ao zagueiro dentro da área após cobrança de escanteio de Foden pela esquerda.

A entrada dos titulares em campo acabou não se convertendo em mais gols, embora o City tenha ampliado o domínio da posse de bola. Na melhor chance que teve, Haaland recebeu dentro da área e chutou por cima do gol. No finalzinho, Rico Lewis, do City, foi expulso por entrada dura no meio-campo. Na próxima rodada, no domingo (22), o Juventus enfrentará o Wydad Casablanca, em Atlanta, às 13h (de Brasília). O City vai encarar o Al Ain, na Filadélfia, às 22h.