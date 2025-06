Brasileiros fecham 1ª fase invictos e elevam a moral no Super Mundial

Passado o nervosismo da 1ª rodada do Super Mundial de Clubes para os clubes brasileiros, o saldo foi positivo. Mesmo com fortes embates como Palmeiras e Fluminense que enfrentaram Porto e Borussia Dortmund, respectivamente, apesar do empate sem gols, jogaram com superioridade e ficaram mais perto da vitória do que os rivais europeus. Flamengo e Botafogo, em contrapartida, souberam impor sua superioridade e venceram seus jogos contra Seattle Sounders e Espérance. Agora, na 2ª rodada, as dificuldades se invertem. Fechando a participação dos sul-americanos na 1ª rodada, o River Plate venceu o Urawa Reds por 3 a 1, pelo Grupo E.

N Grupo B, o Fogão vai ao estádio Rose Bowl, na Califórnia, onde joga nesta quinta-feira, às 22h, contra o PSG, atual vencedor da Liga dos Campeões. O triunfo sobre o Seattle Sounders trouxe a sensação de dever cumprido, mas o próximo embate exige atenção e esforços redobrados para enfrentar o melhor time da Europa.

Mesmo com o triunfo sobre os norte-americanos, Paiva demonstrou preocupação com a defesa carioca e prepara mudanças na estrutura da equipe. O treinador não descarta a inclusão de mais um volante para reforçar a contenção no meio-campo, com isso, buscando manter o equilíbrio entre defesa e ataque.

No mesmo dia, às 13h, no MetLife Stadium, pelo Grupo A, o Palmeiras inaugura a 2ª rodada contra o Al-Ahly. Todos os componentes da chave estão empatados com um ponto somado, por isso, o Alviverde precisa superar os egípcios para concretizar a lógica de vitória e encaminhar a classificação às oitavas de final. Para a partida, o técnico Abel Ferreira deve manter a base da equipe que empatou com o Porto - visto a elogiada atuação dos brasileiros na partida.

Em relação aos outros clubes brasileiros no torneio, o Flamengo enfrenta o Chelsea, na sexta-feira, pelo Grupo D. Os dois clubes venceram seus jogos por 2 a 0 e estão empatados na liderança da chave, portanto, o duelo é um verdadeiro jogo de três pontos visando a próxima fase do Super Mundial. Já o tricolor carioca, só volta a campo no sábado, contra o Ulsan Hyundai, pelo Grupo F.