Após paralisação do Super Mundial, Inter terá nova maratona de jogos

Com a divulgação dos horários das partidas das oitavas de final da Copa do Brasil, na segunda-feira (16), o Inter se deparou com um velho e conhecido empecilho: o calendário do futebol brasileiro. Desde o dia 29 de março, o Colorado jogou 20 partidas em dois meses entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Este incessante número de jogos em um curto espaço de tempo, originou fortes declarações do técnico Roger Machado sobre o calendário enfrentado e, acompanhado da reclamação, vinha a esperança de que a paralisação para o Super Mundial de Clubes permitisse recuperar atletas lesionados e organizar física e taticamente a equipe. A pausa veio, mas o calendário voltará.

O Alvirrubro está em um período de férias do seu departamento de futebol, que retorna no dia 28 de junho. No retorno, Roger deverá preparar a equipe para enfrentar uma nova maratona de jogos. A volta aos gramados acontece no dia 12 de julho, contra o Vitória, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Este duelo marca o início de dez jogos entre os dias 12 de julho e 13 de agosto. O maior espaço entre um duelo e outro, acontece entre o confronto do Vitória e Ceará (20/7) - ambos são pelo Brasileirão e ocorrem no Beira-Rio. Os jogos pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, estão marcados para os dias 30 de julho e 7 de agosto. Neste período, o enfrentamento de ida contra o Flamengo no Maracanã, pela Libertadores, acontece no dia 13 de agosto, no Maracanã.

"A gente sabe que em três competições é humanamente impossível você conseguir render bem em todas. Tanto emocionalmente como fisicamente é muito pesado", avaliou Roger.