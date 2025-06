CBF divulga os detalhes do duelo de Inter e Fluminense pelas oitavas da Copa do Brasil

A CBF divulgou nesta segunda-feira (16), os detalhes de Inter x Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida acontece no Beira-Rio, às 21h30min, no dia 30 de julho, com o mando de campo do Colorado. A volta, no entanto, está marcada para o dia 6 de agosto, no Maracanã, às 21h30min. Ambos os duelos serão transmitidos na RBS TV, SporTV, Prime Vídeo e Premiere.

Os enfrentamentos e mandos de campo foram definidos através do sorteio realizado no dia 3 de junho na sede da CBF. Para se credenciar entre os 16 melhores times do torneio, o Inter - que entrou diretamente na 3ª fase - passou pelo Maracanã-CE em dois jogos com o desenrolar distintos. Na partida de ida, no Beira-Rio, o time do técnico Roger Machado venceu por 1 a 0 com gol no apagar das luzes do jovem Gabriel Prado. Em Maracanaú, uma goleada por 3 a 0 - mesmo com três pênaltis perdidos - definiu a classificação do Alvirrubro.



Do outro lado do duelo, o Fluminense, diferente do rival gaúcho, ingressou na 1ª fase da competição. A trajetória dos cariocas para chegar nas oitavas começou com uma esmagadora vitória de 8 a 0 sobre o Águia de Marabá. Na 2ª fase, eliminou o Caxias em um suado êxito por 2 a 1 e se classificou para a 3ª fase, na qual venceu o Aparecidense nos dois confrontos por 1 a 0 e 4 a 1, respectivamente.



PARTIDAS DE IDA:

29/07 - Botafogo x Red Bull Bragantino, 19h, no Nilton Santos 30/07 - CSA x Vasco, 19h, no Rei Pelé

30/07 - Bahia x Retrô, 19h30min, na Fonte Nova

30/07 - Cruzeiro x CRB, 19h30min, no Mineirão

30/07 - Inter x Fluminense, 21h30min, no Beira-Rio

30/07 - Corinthians x Palmeiras, 21h30min, na Neo Química Arena

31/07 - São Paulo x Athletico-PR, 19h30min, no Morumbis

31/07 - Flamengo x Atlético-MG, 21h30min, no Maracanã



PARTIDAS DE VOLTA:

05/08 - Retrô x Bahia, 19h30min, na Arena Pernambuco

05/08 - Vasco x CSA, 21h30min, em São Januário

06/08 - Red Bull Bragantino x Botafogo, 19h, no Cícero Souza Marques

06/08 - Athletico-PR x São Paulo, 19h30min, na Ligga Arena

06/08 - Atlético-MG x Flamengo, 21h30min, na Arena MRV

07/08 - CRB x Cruzeiro, 19h30min, no Rei Pelé

07/08 - Fluminense x Inter, 21h30min, no Maracanã

07/08 - Palmeiras x Corinthians, 21h30min, no Allianz Parque