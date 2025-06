Inter deposita esperanças em período sem jogos para reverter mau momento

O resultado final da sequência de 20 jogos em dois meses não foi como se esperava, e o Inter vai para a pausa do Super Mundial de Clubes na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Colorado foi derrotado pelo o Atlético-MG e ficará um mês na 17ª colocação da competição. Estes 30 dias sem jogos terão um sabor amargo para o técnico Roger Machado que precisará corrigir o que for necessário para escapar da situação desagradável.

No final do jogo, o comandante admitiu o incômodo com o atual momento no Brasileirão, mas reforçou a capacidade do grupo em reverter o cenário ruim. "Vai ser muito doloroso esse período todo sem jogo. Estamos indo para esse período de recesso numa condição muito incômoda. Mas da mesma forma que nós nos colocamos nessa situação, eu tenho certeza que a gente pode sair”, disse.

O grupo de jogadores entrou em férias, nesta sexta-feira, que durará 15 dias. O retorno previsto é para o dia 28 de junho, no CT Parque Gigante, e os preparativos serão intensificados. A volta aos gramados será no fim de semana do dia 12 de julho, pela 13ª rodada do Brasileirão contra o Vitória, no Beira-Rio. Até lá, a comissão técnica espera recuperar atletas com problemas de ordem médica, corrigir taticamente a equipe e poder contar com novos jogadores.

“Acredito numa retomada com a possibilidade de a gente contar com mais opções, com grupo mais cheio, em função até dos retornos que a gente vai ter, dos processos de recuperação. Vamos ter as condições de reverter esse processo (no Brasileirão). O que eu posso dizer para o torcedor é que o trabalho não para”, afirmou Roger Machado.

Um ponto que pode servir para uma tímida comemoração é a recuperação física dos três centroavantes. Borré, Ricardo Mathias e Valencia estavam entregues ao departamento médico por problemas musculares e todos eles entraram em campo contra o Galo.

O colombiano iniciou como titular e ficou em campo 70 minutos - quando foi substituído pelo equatoriano. A presença do camisa 13 em Belo Horizonte foi cercada de incertezas. O atleta foi convocado por sua seleção mesmo com o Inter sustentando a sua inaptidão física. Entretanto, o atacante se recuperou com certa rapidez e conseguiu ficar à disposição para o jogo. Já Ricardo Mathias atuou por 30 minutos em Minas e se apresenta como opção para Roger.