Inter perde para o Atlético-MG e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

Mesmo no dia dos namorados,o Inter teve uma noite ruim. Nesta quinta-feira (12), o Colorado perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar desfavorável, os gaúchos chegaram ao sexto jogo sem vencer no Brasileirão e ingressaram na zona de rebaixamento. Com os desfalques de Alan Patrick, Fernando e Bernabei, o time do técnico Roger Machado conseguiu agredir o Galo, mas pecou na definição e foi prejudicado pelo gol contra de Vitão -nos acréscimos, Júnior Santos decretou o resultado. Com o placar negativo, o Alvirrubro fica na 17ª posição com 11 pontos, sendo o primeiro time dentro do Z-4.

LEIA TAMBÉM: Com quatro times brasileiros, Super Mundial de Clubes inicia nos EUA.



O jogo começou com situações a favor do Colorado, que em dez minutos, criou duas chances perigosas. A primeira aconteceu aos dois, quando Bruno Tabata aproveitou uma falta na intermediária e cruzou para Juninho, que cabeceou com perigo para fora. Mantendo o ritmo, aos nove, a principal investida do time de Roger Machado. Tabata voltou a aparecer, mas desta vez como definidor: o camisa 17 recebeu de Wesley e finalizou por baixo das pernas do goleiro Everson, entretanto, a bola se negou a entrar e acertou a trave. O jogo começou com situações a favor do Colorado, que em dez minutos, criou duas chances perigosas. A primeira aconteceu aos dois, quando Bruno Tabata aproveitou uma falta na intermediária e cruzou para Juninho, que cabeceou com perigo para fora. Mantendo o ritmo, aos nove, a principal investida do time de Roger Machado. Tabata voltou a aparecer, mas desta vez como definidor: o camisa 17 recebeu de Wesley e

Entrando desligado no confronto, o Atlético-MG permitiu que os visitantes fossem mais agressivos em um primeiro momento. A mudança de postura se evidenciou somente aos 23 minutos. Gustavo Scarpa recebeu em profundidade, ficou cara a cara com Anthoni e limpou-o com facilidade. Com o gol aberto, o meia finalizou, mas não contava com Vitão, que em cima da linha adiou o gol alvinegro. Quem primeiro foi herói, precisou de seis minutos para se tornar vilão. Rubens aproveitou o espaço deixado por Aguirre na lateral e cruzou. No percurso, o camisa 4 do Inter tentou impedir que a bola chegasse em Rony, e a empurrou para o próprio gol, marcando a favor do adversário.



Repetindo o início de partida, o Inter voltou para o segundo tempo determinado a reverter o cenário negativo. Aos cinco minutos, Borré recebeu na lateral da área e bateu cruzado, forçando Everson a espalmar a bola para escanteio. Na cobrança curta, Tabata achou o colombiano que cabeceou com capricho na trave. O ímpeto inicial dos porto-alegrenses baixou no decorrer da etapa complementar. Aos 21 minutos, Rony viu a bola passar na sua frente, mas ela chegou muito forte após o passe de Scarpa, não permitindo que o atacante completasse para o gol.



Com o relógio correndo e o fantasma do Z-4 atormentando, aos 34 minutos, Juninho voltou a assustar Everson, de cabeça, forçando o arqueiro a ir no canto para defender a conclusão - após cruzamento de Yago Noal. Sendo esta a última oportunidade criada, o time de Roger não conseguiu reverter o placar. E para fechar o caixão, aos 49, Júnior Santos recebeu um ótimo passe de Igor Gomes e finalizou por baixo das pernas de Anthoni, fazendo o segundo do Galo na partida e deixando o Inter durante um mês na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.



Agora, o Brasileirão terá uma folga de um mês por conta do Super Mundial de Clubes. Aproveitando o embalo, os jogadores colorados também farão um recesso de 15 dias das atividades. O retorno aos treinamentos está previsto para o dia 28 de junho. O Campeonato Nacional tem sua volta agendada para o dia 12 de julho, quando o Alvirrubro enfrenta o Vitória, no Beira-Rio.

Atlético-MG (1) - Everson; Natanael, Igor Rabello, Junior Alonso e Rubens (Victor Hugo); Gabriel Menino, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Dudu (Igor Gomes), Rony (Caio Paulista) e Hulk (Júnior Santos). Técnico: Cuca.

Inter (0) - Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon (Diego Rosa); Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique (Yago Noal) e Bruno Tabata (Enner Valencia); Wesley e Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

Árbitro - Flávio Rodrigues de Souza.