Com quatro clubes brasileiros, Super Mundial de Clubes inicia nos EUA

O Super Mundial de Clubes da Fifa vai começar. Neste final de semana, 32 equipes de cinco continentes darão início a primeira edição do maior torneio intercontinental de times do mundo - que acontece nos Estados Unidos. Após quatro anos de espera, os clubes se encontram em busca do título inédito e inaugural do torneio. A partida de abertura será entre o anfitrião Inter Miami e o os egípcios Al Ahly, no sábado (14), às 21h, no estádio Hard Rock, em Miami, pela 1ª rodada do Grupo A.

Entre as equipes classificadas para a competição, quatro clubes brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Todos obtiveram o direito de disputar o campeonato por terem vencido a Libertadores da América nos últimos quatro anos. Da América do Sul, os argentinos Boca Júniors e River Plate também marcam presença.

Na rodada de abertura, interessantes embates chamam a atenção do povo brasileiro. Pelo Grupo A, o Alviverde enfrenta o Porto, no domingo, às 19h. No mesmo dia, às 23h, o Botafogo duela com o Seattle Sounders. Segunda-feira, o Flamengo enfrenta o Espérance, às 22h. Já Terça-feira, tem Fluminense x Borussia Dortmund, às 13h.

Ao todo, são oito grupos contendo quatro equipes de diferentes países. Cada time jogará três jogos contra os demais aponentes do grupo e, ao final das três rodadas, classificam-se os dois melhores colocados. Conforme a equipe for avançando de fase, seguirá às oitavas, quartas e semifinais. Caso chegue na decisão, duelará pelo cobiçado troféu no dia 13 de Julho.

A Europa é o continente com mais equipes: 12 clubes. Sendo elas os campeões das últimas edições da Liga dos Campeões até o ano passado, Chelsea, Real Madrid e Manchester City. E os mais bem posicionados no ranking da UEFA: Juventus, PSG, Porto, Benfica, Borússia Dortmund, Bayern de Munique, Inter de Milão e Atlético de Madrid.

Da Oceania, o representante solitário é o Auckland City. A Ásia terá o Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain e Ulsan. Inter Miami, Seattle Sounders, Los Angeles FC, Pachuca e Monterrey formam o quórum da América do Norte. Para fechar, a África tem Al Ahly, Wydad Casablanca, Mamelodi Sundowns e Espérance.

Os clubes puderam registrar elencos iniciais de 26 a 35 jogadores para a competição, e a maioria aproveitou a janela de transferências aberta de 1º a 10 de junho, para se reforçar. Nesse curto período, 58 novos jogadores foram inscritos, movimentando um total de 480,4 milhões de dólares, segundo a Fifa.

Os brasileiros, mesmo que em minoria, se enquadram entre os reforçados. O Botafogo puxa a lista com cinco novas inscrições, nas quais os destaques ficam pelas negociações com os atacantes Arthur Cabral, que estava no Benfica, e Joaquim Corrêa, ex-Inter de Milão. O Flamengo e Fluminense realizaram um acréscimo cada, sendo o volante ex-chelsea Jorginho para o Rubro-Negro e o venezuelano Soteldo no Tricolor.

No caminho inverso, o Palmeiras não fez novas investidas e disputará o torneio sem novidades. Haverá ainda a possibilidade de substituições e novas inscrições durante o chamado “período restrito de competição” entre os dias 27 de junho e 3 de julho de 2025.

A Fifa distribuirá 1 bilhão de dólares (R$ 5,57 bilhões na cotação atual) em prêmios no Mundial de Clubes 2025. Os clubes brasileiros, só por participarem, receberão 15,21 milhões de dólares.