Grêmio acompanha interesse do Barcelona em Vanderson, de olho nos cofres

O período permitido para negociações internacionais se abre no dia 10 de julho, mas as movimentações dos clubes em busca de reforços já começaram. Um deles é o Barcelona, que segundo informações da imprensa espanhola, negocia com o Monaco a contratação do lateral-direito Vanderson. E o Grêmio está muito atento no desenrolar desta negociação. O atleta formado nas categorias de base do Tricolor saiu do clube gaúcho em 2022 por 11 milhões de euros, deixando para trás gatilhos que podem render frutos ao seu time formador ainda nesta temporada.

O Grêmio pode receber um importante montante financeiro por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa que beneficia os clubes formadores do jogador. A porcentagem é de aproximadamente 1,6% da transação. Além disso, o Tricolor estipulou na negociação com o clube francês em 2022 um percentual de 10% referente à venda futura.

Para negociar o lateral, o Monaco estipulou o preço em aproximadamente 35 milhões de euros. Se concluída por este valor, a transação renderia 24 milhões de euros para os franceses, sobrando 2,4 milhões para o Grêmio, que convertendo, ficam em R$ 15 milhões - apenas pelo bônus. Já no mecanismo da Fifa, a quantia seria de 500 mil euros, aproximadamente R$ 3,1 milhões.

No entanto, a negociação ainda não está concluída e depende de alguns fatores complexos. O Barcelona precisa estar dentro dos padrões do Fair Play financeiro estabelecidos pela La Liga - uma questão que tirou Lionel Messi do clube catalão, por exemplo. Para isso, é necessário que os espanhóis negociem jogadores para abrir espaço na folha salarial. O Tottenham também manifestou interesse em contar com Vanderson.