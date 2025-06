Período de contratações pode ter mudanças significativas no Grêmio

O técnico Mano Menezes já falou diversas vezes na necessidade de contratações no Grêmio para reforçar o elenco no decorrer da temporada. Porém, junto com as chegadas, as saídas devem acontecer. As razões que às justificam são o alívio da folha salarial e o limite no números de estrangeiros - que é de nove atletas e o Tricolor possui onze no atual grupo.

Os gringos que podem deixar o Grêmio seriam Pavón, Arezo e Cristaldo. O uruguaio chegou em julho de 2024 vindo do Granada, da Espanha. Ele vem recebendo algumas sondagens do Peñarol e de clubes europeus . Além disso, Mano já pediu à diretoria a contratação de um camisa 9, aumentando os indicativos de saída do camisa 19.

Cristaldo e Pavón também podem estar de saída da capital gaúcha. O atacante está em crise com a torcida e vem, recorrentemente, recebendo vaias. Já o camisa 10 não vem apresentando o mesmo futebol das últimas duas temporadas e teve seu nome vinculado à lista de negociáveis. Nas últimas partidas, contudo, o argentino foi bastante elogiado pelo comandante e reacendeu a chama da esperança de uma volta por cima.

A defesa gremista também pode ter saídas. Jemerson - que já disputou nove partidas no Brasileirão e só poderia sair para time de fora -, João Lucas e Luan Cândido são os mais cotados para deixar o time, visto a fase ruim e a falta de utilização. O mesmo serve para os meias Nathan e Gabriel Silva. Os jovens Gustavo Martins e Alysson conquistaram seus lugares na titularidade e com a alta visibilidade, interessados podem vir a aparecer a partir da abertura da janela de transferências no dia 10 de julho.