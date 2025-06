Chelsea derrota Los Angeles FC em estádio com muitos espaços vazios

Confirmando os prognósticos, o Chelsea fez sua estreia na Copa do Mundo de Clubes nesta segunda-feira (16) com uma vitória sobre o Los Angeles FC. Disputada em um esvaziado Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, a partida terminou com o placar de 2 a 0.

LEIA TAMBÉM: PSG goleia Atlético de Madrid por 4 a 0 em estreia no Super Mundial de Clubes.

O público oficial divulgado pela Fifa foi de 21.137 espectadores. Como a arena tem capacidade para 71 mil, ficaram evidentes os espaços vazios nas arquibancadas. O duelo foi válido pelo Grupo D do torneio, que também tem Flamengo e Espérance, da Tunísia, que fazem o segundo confronto do grupo ainda nesta segunda, às 22h (horário de Brasília).

Mesmo dominando a maior parte das ações no jogo, o time inglês demorou para engrenar e levar perigo ao gol adversário. A primeira chegada foi somente aos 18 minutos do primeiro tempo com o atacante Madueke, que recebeu passe longo de Nicolas Jackson e bateu firme de esquerda, parando em boa defesa com o pé do goleiro Lorris, campeão do mundo com a França em 2018.

O Chelsea continuou pressionando e abriu o placar aos 33 minutos, com o português Pedro Neto. O atacante recebeu pela direita novamente após bom passe de Nicolas Jackson, invadiu a área e se livrou do marcador para bater no canto esquerdo.

Na segunda etapa, o LA FC até voltou melhor e teve ao menos duas chances para igualar o placar, principalmente em jogadas do atacante Bouanga, mas quem acabou marcando foi o Chelsea, com Enzo Fernández. O argentino recebeu cruzamento da direita e, livre dentro da pequena área, apenas empurrou para o fundo das rede, aos 33.

O experiente atacante Giroud entrou no time americano na segunda etapa, mas pouco conseguiu fazer com a bola. Na próxima rodada do grupo, na sexta-feira (20), o Chelsea vai encarar o Flamengo, e o Los Angeles FC jogará contra o Espérance.