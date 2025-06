PSG goleia Atlético de Madrid por 4 a 0 em estreia no Super Mundial de Clubes

O Paris Saint-German ganhou do Atlético de Madrid por 4 a 0 neste domingo (15), num dos jogo mais aguardados da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. A equipe parisiense confirmou seu favoritismo, com desempenho superior diante de um time espanhol forte, que ofereceu perigo ao longo da partida e teve um gol anulado.

Apesar da superioridade do time francês no placar, a reação aguerrida do Atlético durante a maior parte do segundo tempo trouxe a sensação de uma partida aberta à possibilidade de reviravolta. O meio-campista Fabián Ruiz abriu o placar aos 18 minutos, com um chute forte a partir da meia-lua, após uma falha da defesa do Atlético e uma disputa de bola em que os jogadores do PSG levaram a melhor.

Vitinha ampliou o placar, num lance em que o time francês se aproximou em velocidade, recebendo a bola num momento em que a defesa do Atlético estava aberta. O georgiano Khvicha Kvaratskhelia fez a assistência para os dois primeiros gols.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Julián Alvarez fez a rede balançar pelo Atlético de Madrid, mas a arbitragem anulou o lance. Após revisar as imagens e consultar o VAR (árbitro assistente de vídeo), o juiz entendeu que a jogada se seguiu a uma falta contra um jogador do PSG, o que a invalidou.

A expulsão do zagueiro Clément Lenglet, deixando o Atlético em desvantagem numérica no final do segundo tempo, piorou as chances de reação do time espanhol. Alexander Sørloth perdeu a melhor chance de gol para os espanhóis a menos de dez minutos do fim do tempo regulamentar. Senny Mayulu então marcou o terceiro gol do PSG, aos 41 minutos do segundo tempo.

O jogo manteve-se movimentado até o fim apesar do calor de 30°C no estádio Rose Bowl de Pasadena, na região metropolitana de Los Angeles - o mesmo onde a seleção brasileira foi tetracampeã, em 1994. Nos acréscimos, a arbitragem marcou um pênalti a favor do PSG e Lee Kang-in marcou, finalizando o placar. Os parisienses chegam aos Estados Unidos no melhor momento da história do clube, logo após conquistar seu primeiro título da Champions League, com uma goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão.

Assim, mesmo sem o craque Ousmane Dembelé -ponta-direita que é cotado para o prêmio de melhor jogador do mundo -, lesionado, mas com o resto do elenco campeão da Europa, o PSG confirma a condição de favorito no torneio. PSG e Atlético estão no mesmo grupo do Botafogo, que enfrenta o Seattle Sounders às 23h deste domingo.