Portaluppi promete Fluminense corajoso contra o Borussia Dortmund

A série de jogos inéditos do Super Mundial de Clubes chega ao seu quarto dia nesta terça-feira (17). Desde a divulgação dos grupos da primeira fase do torneio, os amantes do esporte bretão se colocaram à frente do calendário para marcar com um "x" diversos embates emblemáticos no mês de junho, e um deles é Fluminense x Borussia Dortmund. O jogo entre os alemães e cariocas pelo Grupo F acontece às 13h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. Além deste confronto, pela mesma chave, se enfrentam Mamelodi Sundowns x Ulsan Hyundai. Pelo Grupo E, estreiam River Plate x Urawa Red Diamonds e Inter de Milão x Monterrey.

Ambos os grupos ainda não tiveram seu arranque inicial. Os argentinos do River Plate jogam pela primeira vez na sua história com o Urawa Red Diamonds, do Japão, mais tarde, às 16h, no estádio Lumen Field, em Seattle, pela abertura da chave E. Fechando a rodada inaugural, às 22h, no estádio Rose Bowl, na Califórnia, a vice-campeã da Liga dos Campeões, Inter de Milão, brigará pelo triunfo com o Monterrey, do México.

Pulando uma letra que denomina os grupos, temos brasileiro na parada. O Fluminense estreia no Mundial de Clubes contra o Borussia Dortmund, neste que é o primeiro embate entre os times na história. Os alemães tem retrospecto positivo contra os canarinhos: foram quatro vitórias e três derrotas, além de dois empates. A partida mais recente também é mais emblemática. O time da muralha amarela derrotou o Cruzeiro na final do Mundial Interclubes em Tóquio, no Japão, em 1997, por 2 a 0 e se sagrou campeão contra o os comandados de Vanderlei Luxemburgo. Em contrapartida, o Tricolor venceu onze partidas, perdeu cinco e empatou uma contra times do país europeu.

A preparação do time do técnico Renato Portaluppi para a disputa do torneio foi de altos e baixos. Altos porque a equipe está com seis jogos de invencibilidade. Já os baixos se justificam pela lesão muscular de Soteldo - o único reforço do clube para o campeonato. Porém, Renato se mostrou muito confiante.

"Independente do adversário, a gente joga para ganhar. Nunca vou preparar uma equipe minha só para se defender. Sem dúvida alguma, com a bola a gente vai jogar. Com muita coragem", disse Renato. O outro jogo do Grupo F é entre Mamelodi Sundowns e Ulsan Hyundai, às 19h, no Inter Miami CF Stadium, na Flórida.