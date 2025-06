Russell vence GP do Canadá de F-1 em dia de briga na McLaren; Bortoleto chega em 14º

George Russell venceu o GP do Canadá de 2025, décima etapa do Mundial de Fórmula 1, neste domingo (15). O piloto da Mercedes praticamente suportou as ameaças dos rivais atrás, especialmente no estágio final da corrida. Max Verstappen e Kimi Antonelli, respectivamente, completaram o pódio. O italiano da Mercedes ficou entre os três melhores em uma corrida pela primeira vez em sua jovem carreira.

Russell conquistou sua quarta vitória na Fórmula 1, a primeira sem ser de pilotos de McLaren ou Red Bull no ano, e mostrou a força da equipe alemã neste fim de semana onde conquistou a pole position. Logo na largada, o inglês manteve a ponta e abriu uma boa vantagem para Verstappen. Enquanto isso, o líder do campeonato, Piastri, foi ultrapassado por Kimi Antonelli. E o brasileiro Gabriel Bortoleto largou em 15º e terminou em 14º, enquanto seu companheiro Nico Hulkenberg pontuou novamente, chegando em oitavo.

Com os pneus duros para começar a corrida, Lando Norris tentou fazer um primeiro stint mais longo e recuperar o terreno perdido, assim como Piastri. Mas eles acabaram terminando se tocando no final, comprovando que o circuito Gilles Villeneuve realmente mostrou o primeiro grande desafio da McLaren no ano.

Os dois pilotos acabaram disputando a quarta posição nas voltas finais e chegaram a ameaçar o pódio de Antonelli, mas acabaram com "fogo amigo". Norris ultrapassou Piastri na chicane antes da reta que fecha a volta e levou o troco. Após a linha de chegada na volta 67, o britânico tocou sua roda na traseira do companheiro, desequilibrou o carro e bateu no muro. Enquanto o inglês assumiu a culpa pelo toque: "Ai meu Deus, desculpe. Foi estúpido da minha parte", disse.

Por conta do acidente, a corrida terminou sob bandeira amarela e safety car. Essa foi a primeira corrida da Fórmula 1 em 2025 sem uma McLaren no pódio. Ainda assim, a equipe britânica segue tranquila na liderança do Mundial de Construtores, enquanto Piastri lidera o de pilotos com 198 pontos, 22 a mais do que Norris. Verstappen tirou um pouco a vantagem das McLarens, mas segue bem atrás, com 155 pontos após 10 corridas disputadas.

A próxima etapa acontece no dia 29 de junho, às 10h, no GP da Áustria. O circuito acontecerá no Red Bull Ring e tem como seu maior vencedor o holandês Max Verstappen, com quatro conquistas.

Confira o resultado do treino classificatório do GP do Canadá:



1º - George Russell (ING/Mercedes), em 1h31min52s688

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s228

3º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 1s014

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 2s109

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 3s442

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 10s713

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 10s972

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 15s364

9º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a uma volta

10º - Carlos Sainz (ESP/Williams), a uma volta

11º - Oliver Bearman (ING/Haas), a uma volta

12º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a uma volta

13º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a uma volta

14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a uma volta

15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a uma volta

16º - Isack Hadjar (FRA/RB), a uma volta

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

18º - Lando Norris (ING/McLaren) - abandonou

19º - Liam Lawson (NZL/RB) - abandonou

20º - Alex Albon (TAI/Williams) - abandonou