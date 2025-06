GP do Canadá recebe a 10ª edição da Fórmula 1 com Piastri na liderança

Neste domingo (15), acontece o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, sendo a décima corrida da temporada de 2025 da competição. Ao longo dos anos, o traçado da pista sofreu cinco alterações, sendo a última realizada em 2002. Michael Schumacher e Lewis Hamilton estão empatados como os maiores vencedores da história do GP, com sete vitórias. Para além da briga pelo título Mundial, os olhares também se direcionam para uma possível suspensão a Max Verstappen, que está perto de atingir o limite de pontos da superlicença.

Dois pilotos da McLaren encabeçam a lista dos líderes do Mundial.da RBR, aparece em terceiro, com 137 pontos. Gabriel Bortoletto também carrega fortes expectativas para esta edição. Depois do melhor resultado na carreira no GP da Espanha, ficando em um 12º lugar, o brasileiro vai em busca de somar os primeiros pontos nesta edição.A novidade que movimentou a semana dos fãs de automobilismo é o retorno de Lance Stroll., encerrando as especulações de uma operação no punho do atleta. Dos pilotos reservas da Aston Martin, o brasileiro Felipe Drugovich estava na frente da lista, mas a expectativa de competir na Fórmula 1 foi adiada.Nesta sexta-feira, acontecem os dois primeiros treinos livres, às 14h30min e 15h, e no sábado os preparativos se encerram com o terceiro e último treino.