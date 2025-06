Stroll confirma volta no GP do Canadá e frustra possível estreia de Drugovich na F-1

Lance Stroll confirmou presença no GP do Canadá de Fórmula 1, no próximo final de semana. O canadense da equipe Aston Martin vai pilotar diante de sua torcida após se recuperar de um procedimento cirúrgico para tratar de problemas na mão e no punho. O retorno de Stroll frustra as expectativas do brasileiro Felipe Drugovich, reserva imediato da equipe e que seria o substituto do canadense, caso não tivesse condições de correr em Montreal.

"Estou empolgado por voltar a pilotar com a equipe para meu grande prêmio em casa neste fim de semana. Eu lutei muito para estar pronto para correr em frente ao público de Montreal. Estou me sentindo bem após meu procedimento e pilotei algumas vezes em Paul Ricard nesta semana para me preparar. Obrigado por todo o apoio, vejo vocês nesse fim de semana!", disse Stroll, em comunicado.

As expectativas sobre a estreia de Drugovich como titular na F-1 cresceram nos últimos dias porque Stroll desfalcou a Aston Martin na etapa passada, na Espanha, com decisão anunciada somente no domingo, horas antes da largada. O brasileiro não pode substituir o canadense porque, pelas regras da F-1, precisaria disputar ao menos um dos treinos da etapa para ter condições de estar no grid.

Valtteri Bottas e Stoffel Vandoorne também eram opções para substituir Lance Stroll. Drugovich, agora, manterá o planejamento anterior e irá disputar as 24 Horas de Le Mans, com a equipe Cadillac.

O brasileiro é reserva da Aston Martin desde 2023, após conquistar o título da Fórmula 2 no ano anterior. Embora participe de sessões de simulador, eventos promocionais e treinos livres pontuais, ainda não teve a oportunidade de alinhar no grid para uma corrida oficial.