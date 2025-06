Mano destaca tendência positiva e visualiza oportunidade para evoluir

O Grêmio vai para a pausa em virtude do Super Mundial de Clubes em um clima ameno, mas sabendo da necessidade de melhoras significativas na equipe. O Tricolor empatou com o Corinthians em 1 a 1 nesta quinta-feira e, com o um ponto somado, chegou na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro com 16 pontos. Agora, os atletas e comissão técnica ficarão dez dias de folga, para no dia 23 de junho, iniciar o tão valorizado período livre de treinos.

Para o técnico Mano Menezes, a equipe vem evoluindo a cada jogo desde a sua chegada. Vale lembrar que até a 4ª rodada do Brasileirão, quem comandou o Tricolor foi Gustavo Quinteros - demitido após a goleada sofrida para o Mirassol por 4 a 1. A campanha até ali era de quatro jogos, três derrotas e uma vitória.

Com a chegada do novo comandante, o aproveitamento na competição pulou de 25% para 57%. E Mano valorizou esta melhora. "Não temos que olhar pra trás, temos que olhar pro corte. Eu sempre faço uma análise, de cinco jogos, e nisso podemos considerar uma tendência. Estamos em tendência de melhora, e assim vamos sair com essa avaliação da reta final”, afirmou.

O treinador falou na necessidade de trabalhar bem no período disponível para treinos para seguir evoluindo. “Se saímos com esse gosto de poder mais é porque o potencial de melhora é realmente bom, e nós vamos aproveitar essa para para fazer o restante que nós entendemos que precisa ser feito”, acredita.

O Grêmio já tem as suas ideias estabelecidas para este período sem jogos. O clube organizará jogos-treinos para reforçar a preparação e depositará esforços nos ajustes de ordem física e tática. A volta aos gramados acontecerá no dia 8 de julho, contra o São José, na Arena, pela decisão da Recopa Gaúcha.