Grêmio volta a críticar o gramado da Arena e pede melhorias na logística do estádio

Para quem achava que a tranquilidade iria resplandecer no ambiente do Grêmio com a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta do Super Mundia de Clubes, achou errado. Nesta sexta-feira (13), o Grêmio notificou a Arena por problemas na conservação do gramado e pelas filas registradas nos acessos dos torcedores na partida contra o Corinthians, na quinta-feira, em Porto Alegre.

Na nota assinada pelo presidente Alberto Guerra, o Tricolor reclamou que mesmo após 10 dias sem jogos o gramado ainda se encontra em condições abaixo do esperado. No documento, o Grêmio alega também a precariedade no acesso dos torcedores e associados ao estádio, transparecendo descaso no tratamento destinado ao público.

“O sistema de acesso ao estádio não está comportando a vazão necessária. Por isso queremos que a Arena implemente melhores práticas para o ingresso rápido e eficiente dos gremistas. O torcedor é a razão de ser do Grêmio e não pode enfrentar essa dificuldade, mesmo que chegue ao estádio próximo ao horário do jogo”, destacou Alberto Guerra.

Segundo o texto publicado pelo clube, nos últimos anos, mais de 30 notificações judiciais e extrajudiciais contra a Arena já foram apresentadas. A nova reclamação aparece em um dos momentos de maior tensão na relação Grêmio e Arena.