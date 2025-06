Mesmo saindo na frente, Grêmio cede empate ao Corinthians, na Arena, pelo Brasileirão

No dia dos namorados, o amor esteve presente na Arena, mas a vitória não. O Grêmio empatou com o Corinthians por 1 a 1, nesta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e viu a sequência de dois jogos de vitórias ser interrompida. O time do técnico Mano Menezes saiu na frente do placar com gol de Braithwaite, porém Breno Bidon igualou para o Timão, definindo um ponto para cada. Com o empate, a equipe gaúcha sobe uma posição e vai para a paralisação do Super Mundial de Clubes da Fifa na 11ª colocação, com 16 pontos.

Com alternância de tentativas, a partida começou movimentada. Logo aos dois minutos, após escanteio batida por Cristaldo, Alysson conseguiu cabecear na segunda trave para Braithwaite chegar livre, entretanto, o dinamarquês não alcançou a bola e ela triscou na trave antes de sair pela linha de fundo. A resposta alvinegra veio em dose dupla com Talles Magno, aos nove, O atacante ficou mano a mano com a defesa e finalizou bem, mas com desvio para escanteio. Na batida, ele conseguiu levar muito perigo ao concluir de cabeça na trave. Dois minutos depois, Alysson proferiu a primeira finalização à meta corintiana em chute no canto, que Hugo Souza caiu para defender.



Até os 20 minutos, o Corinthians conseguiu controlar as ações do jogo, principalmente no lado esquerdo com Talles Magno, que incomodou a defesa tricolor. Aos poucos, o Grêmio igualou o controle do jogo. Foi assim, que aos 28, Braithwaite inaugurou o placar. Em uma ligação de Volpi para Alysson, o garoto driblou Cacá e rolou para o camisa 22, que limpou a marcação e concluiu com maestria para o fundo da rede.



Mas aos 36 minutos, a vantagem fugiu do controle gremista. Breno Bidon aproveitou a sobra da defesa e ajeitou o corpo com liberdade para acertar um bonito chute na gaveta, sem qualquer possibilidade de Volpi defender. Aos 41, Kike Olivera caiu no gramado e precisou ser substituído por Pavón.



Na volta do intervalo, aos seis, Wagner Leonardo teve o lance para recolocar o mandante na liderança do placar. O camisa 3 ficou com a sobra do chute travado de Braithwaite e, de frente para Hugo Souza, concluiu em cima do arqueiro. Novamente respondendo ao ataque gremista, aos 14, Talles Magno finalizou na entrada da pequena área com força de perna esquerda, mas Volpi apareceu de maneira crucial para defender.



O decorrer da segunda etapa, diferente do seu início, não teve grandes lances de perigo. Grêmio e Corinthians alternavam a posse, com os paulistas dando mais espaços para os gaúchos acreditarem em contra-ataques mal sucedidos. Assim, o jogo terminou aos 50 minutos.



Com o fim da rodada para os gaúchos e a pausa no Brasileirão por conta do Super Mundial de Clubes, os jogadores gremistas terão dez dias de folga. Após o retorno no dia 23 de junho, a rotina de atividades será iniciada até a volta aos gramados, no dia 8 de julho, contra o São José, na Arena, pela decisão da Recopa Gaúcha.



Grêmio (1) - Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi (Ronald), Villasanti e Cristaldo (Riquelme); Cristian Olivera (Pavón), Alysson (Amuzu) e Braithwaite (André Henrique). Técnico: Mano Menezes.



Corinthians (1) - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Ryan, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno (Kayke) e Héctor Hernández (Ángel Romero). Técnico: Dorival Júnior.



Árbitro - Davi de Oliveira Lacerda.