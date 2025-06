Fifa revela quando será o sorteio da Copa a um ano do início do torneio

Faltando 365 dias para a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, a Fifa divulgou quando os confrontos da fase de grupos serão definidos. O sorteio dos grupos será realizado em dezembro de 2025. O dia exato e o local do evento ainda serão informados. A definição das chaves pode ocorrer antes de todas as seleções participantes estarem definidas. O prazo máximo para a confirmação de todos os 48 países na disputa é março de 2026, com o fim de todas as Eliminatórias.

O Brasil e outras 12 equipes já estão garantidos no torneio. Além dos três co-anfitriões (EUA, Canadá e México) e da seleção pentacampeão, as demais seleções que carimbaram suas vagas antecipadamente são: Argentina (atual campeã), Austrália, Equador, Irã, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia, Jordânia e Uzbequistão.

A Fifa espera que 6,5 milhões de fãs prestigiem os estádios na Copa que será realizada na América do Norte. São ao todo 16 cidades-sede, que exibirão relógios de contagem regressiva nesta quarta em comemoração à marca de um ano para o início do evento.

A entidade máxima do futebol mundial acrescentou que os ingressos para a Copa de 2026 estarão à venda para o público geral nos próximos meses -sem especificar quando. Já os pacotes de hospitalidade devem ser lançados em julho.