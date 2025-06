Atlético-MG x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter retorna ao Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (12), às 21h30min, o time do técnico Roger Machado duela contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada da competição. A partida carrega um peso que o Colorado precisará lidar, pois, atualmente, a equipe gaúcha se encontra na 14ª colocação com 11 pontos e está a um ponto da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Galo é o 9º colocado com 17 pontos. A transmissão é de responsabilidade da RBSTV, no sinal aberto, e Premiere nos canais por assinatura.

Na semana livre para treinamentos, Roger preparou uma equipe diferente em decorrência das ausências e lesões. Bernabei e Fernando estão fora por problemas físicos e deram vaga para Ramon seguir na lateral-esquerda e Thiago Maia disputar a volância com Ronaldo. Outra ausência considerável é a suspensão de Alan Patrick, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense. Óscar Romero pode aparecer no lugar do camisa 10. As notícias positivas são o retorno de Borré, Valencia e Ricardo Mathias. Todos estavam lesionados e retornam contra os mineiros, mas o garoto deve ser o escolhido pela comissão técnica para iniciar o duelo.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Atlético-MG - Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Rubens; Alan Franco, Patrick e Scarpa; Dudu, Rony e Hulk. Técnico: Cuca



Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho (Victor Gabriel) e Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique, Thiago Maia (Óscar Romero), Bruno Tabata (Gustavo Prado) e Wesley; Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger Machado



SERVIÇOS ATLÉTICO-MG X INTER

Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

Data e hora: quinta-feira (12), às 21h30min;

Transmissão: RBS TV e Premiere.