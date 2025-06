Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira (12), às 20h, na Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No atual momento, as equipes possuem a mesma quantidade de pontos, entretanto, a equipe paulista está à frente por critérios de desempate. O Tricolor é o 12º colocado, com 15 pontos, e o Alvinegro, 11º. A transmissão fica por conta do Premiere.

O confronto é o último antes da paralisação por conta da disputa do Super Mundial de Clubes. E por isso, o time do técnico Mano Menezes quer entrar no período sem jogos em uma posição de tranquilidade, se distanciando ainda mais do Z-4. Para isso, o comandante gremista deve mandar a campo um time parecido com o escalado contra o Juventude na última rodada. As dúvidas ficam por conta da situação física de Cristian Olivera e Villasanti, que estiveram com suas seleções na data Fifa que se encerrou na terça-feira.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Ronald) e Cristaldo; Alysson, Cristian Olivera (Amuzu) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Corinthians - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gustavo Henrique), Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, José Martínez (Ryan), Charles e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Héctor Hernández. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem - Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES). No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

SERVIÇOS GRÊMIO X CORINTHIANS

Local: Arena;

Data e hora: quinta-feira (12), às 20h;

Transmissão: Premiere.