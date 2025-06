Alcaraz salva 3 match points e leva o bi em Roland Garros

Campeão em Roland Garros em 2024, encerrando um longo reinado da dupla Novak Djokovic e Rafael Nadal, Carlos Alcaraz repetiu o feito neste domingo e faturou o bicampeonato com uma vitória por 3 sets a 2 contra Jannik Sinner. O espanhol chegou a sair atrás por 2 a 0, mas virou em parciais de 4/6, 6/7 (4/7), 6/4, 7/6 (7/3) e 7/6 (10/2), em uma dura batalha de 5h29min, em Paris.

Esta foi a final mais longa da história de Roland Garros, superando as 4h42min do duelo entre o sueco Mats Wilander e o argentino Guillermo Vilas, em 1982. Em 2024, o espanhol precisou de 4h19min - agora a terceira mais longa - para derrotar Alexander Zverev e faturar seu primeiro título no Grand Slam parisiense.

A aguardada primeira final de Grand Slam entre os dois melhores do ranking começou equilibrada, em um game de 12 minutos, com Sinner pressionado e salvando três break points antes de confirmar seu serviço. Na sequência, Alcaraz igualou o placar e viu o italiano salvar mais dois break points no terceiro game.

Mais agressivo no combate e subindo mais à rede, Alcaraz, enfim, aproveitou a chance de quebra para fazer 3 a 2 na quadra Philippe Chatrier, mas levou o troco no game seguinte. Sinner passou a se soltar mais, subiu de produção e aproveitou erros de saque do espanhol no décimo game para quebrar o serviço do rival e fechar a primeira parcial em 6/4.

Após recuperar seu jogo de alto nível, Sinner embalou no segundo set, quebrou o serviço de Alcaraz logo no segundo game e, na sequência, abriu uma vantagem de 3/0, com 70% de aproveitamento no primeiro serviço. O número 1 do mundo administrou a vantagem até o nono game, quando o número 2 do mundo cresceu na partida, quebrou o saque do italiano e, em seguida, igualou o set por 5 a 5 com uma paralela.

Com o empate em seis games para cada lado, o set foi definido no tie-break. Sinner novamente demonstrou mais eficiência em momentos decisivos e abriu 6 a 2, jogando a pressão de quatro set points sobre o espanhol, que não resistiu e saiu derrotado por 6 a 4.

No início do terceiro set, Sinner quebrou o serviço de Alcaraz de cara, porém, o espanhol recuperou a confiança, encontrou espaços para seus golpes curtos e certeiros - foram 14 winners a 7 -, quebrou duas vezes o saque do italiano e virou o placar para 4 a 1. O italiano se recuperou no nono game, derrubando o serviço do rival, mas o número 2 se impôs no game seguinte e fechou em 6/4 - foi o primeiro set perdido por Sinner no torneio.

O quarto set foi marcado pelo equilíbrio. Concentrados e quase sem erros de saque, os dois tenistas confirmaram seus serviços na primeira metade da parcial - 3 a 3 - até o jogo ganhar contornos dramáticos. Sinner abriu 40 a 0 no sétimo game e superou Alcaraz logo no primeiro break point, abrindo 5 a 3 na sequência.

O líder do ranking ainda teve três match points para fechar o jogo em 6/3 e levantar a taça, mas permitiu a reação do espanhol, que buscou a virada e, depois, quebrou o serviço de Sinner, com boa defesa e ótimos voleios, para igualar o set em 5/5. Com o empate por 6 a 6, o jogo foi novamente para o tie-break. Desta vez, no entanto, prevaleceram os aces de Alcaraz, que venceu por 7/3 e igualou o duelo em dois sets para cada lado.

Empurrado pela torcida, o número 2 do mundo manteve o embalo da parcial anterior e quebrou o serviço de Sinner, que aparentava desgaste físico, logo no início do quinto e decisivo set. Sem a mesma potência nas devoluções de direita e com a confiança abalada, o italiano tentou reagir no quarto game, mas desperdiçou break points, e Alcaraz abriu 3/1.

Sinner, então, mostrou por que é o melhor do mundo. O italiano voltou para o jogo e, quando Alcaraz sacava pelo título, quebrou o serviço do adversário para igualar o set em 5/5 e passar à frente com uma paralela. No terceiro tie-break do jogo, após outro 6/6, o vice-líder do ranking foi arrasador, abrindo 7 a 0, levou a melhor por 10/2 para fechar o jogo e, enfim, comemorar a conquista.

Alcaraz chegou ao seu quinto título de Grand Slam na carreira. Ele também já faturou Wimbledon, duas vezes, e o US Open. Tornou-se, assim, o terceiro tenista mais jovem da história ao alcançar seu quinto troféu de Major, com 22 anos e 34 dias. Está atrás apenas de do sueco Bjorn Borg (22 anos e 5 dias) e do compatriota Rafael Nadal (22 anos e 33 dias).

O espanhol também o terceiro tenista a conquistar mais de um título em torneios de nível Masters 1000 no saibro e em Roland Garros numa mesma temporada. Antes dele, obtiveram tal feito o austríaco Thomas Muster (1995) e Nadal (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2017 e 2018). De quebra, ele ampliou sua vantagem nos confrontos diretos contra Sinner para oito vitórias e quatro derrotas, batendo o rival nos cinco últimos confrontos.