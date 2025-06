Brasileiro e queniana vencem a 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre

No segundo e último dia da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre, realizada neste domingo (8), a vitória foi não só dos que cruzaram a linha de chegada, mas também de quem acompanhou a prova do lado de fora. A capital gaúcha recebeu milhares de corredores e também suas histórias, cada uma com um percurso próprio, mas todas guiadas por superação.



A cidade ainda acordava quando os primeiros passos rumo à maratona já eram dados. Às 4h15min da madrugada, um motorista de aplicativo iniciava sua primeira corrida do dia, levando um atleta até o ponto de largada em frente ao BarraShoppingSul. Até as 7h, ele já havia feito sete viagens, todas com o mesmo destino. “Hoje foi mais movimentado que ontem”, relatou.



A largada ocorreu pontualmente às 7h, com 7,9 mil corredores de 25 países enfrentando os mais de 42km da prova mais antiga do Brasil em atividade. O trajeto passou por ruas emblemáticas de Porto Alegre, como as avenidas Padre Cacique, Ipiranga, Edvaldo Pereira Paiva e Azenha, com o Guaíba acompanhando parte do trajeto. No pelotão de elite, o brasileiro Wendell Souza sagrou-se campeão com 2h15min47s. No feminino, a queniana Vivian Kiplagati conquistou o bicampeonato, com 2h37min15s.

Wendell Souza é o campeão da Maratona Internacional de Porto Alegre TÂNIA MEINERZ/JC

A queniana Vivian Kiplagati tornou-se bicampeã TÂNIA MEINERZ/JC



Para além da competição, os sentimentos mais marcantes estavam nas calçadas. Viviane Pegelow era uma das que torciam com fervor. Seu marido, Mikael Baigorra, encarou o desafio duplo de correr a meia maratona no sábado e a maratona completa no domingo. Ao lado dela, estava a filha do casal, Athena, de apenas cinco anos, enrolada em cobertores para enfrentar o frio e demonstrando um entusiasmo incomum para a idade. “Ela já corre 5 km”, contou a mãe, orgulhosa. Questionada sobre o futuro, Athena respondeu com firmeza: “Vou correr uma maratona com meu pai.”



Pamela Heberle Viana, por sua vez, acompanhava o irmão e dois amigos de infância, todos com 40 anos, correndo sua primeira maratona justamente na 40ª edição do evento. “Eles são amigos há mais de 30 anos. Para mim é bem emocionante, porque o irmão mais velho é um exemplo de determinação. Ele veio do Paraná sozinho, a família ficou. A gente só quer que ele leve a medalha embora”, disse Pamela, emocionada. Para além da competição, os sentimentos mais marcantes estavam nas calçadas. Viviane Pegelow era uma das que torciam com fervor. Seu marido, Mikael Baigorra,Ao lado dela, estava a filha do casal, Athena, de apenas cinco anos, enrolada em cobertores para enfrentar o frio e demonstrando um entusiasmo incomum para a idade. “Ela já corre 5 km”, contou a mãe, orgulhosa. Questionada sobre o futuro, Athena respondeu com firmeza: “Pamela Heberle Viana, por sua vez, acompanhava o irmão e dois amigos de infância,. “Eles são amigos há mais de 30 anos. Para mim é bem emocionante, porque o irmão mais velho é um exemplo de determinação. Ele veio do Paraná sozinho, a família ficou. A gente só quer que ele leve a medalha embora”, disse Pamela, emocionada.

Viviane Pegelow assistia a maratona que seu marido participava, ao lado a filha, Athena Baigorra, e da cunhada, Luana Longari JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC



Também acompanhando de perto a prova estava Tereza Szmyhiel, madrasta de Isadora Lima, de 32 anos, e esposa do maratonista Sandro de Lima, todos de São Paulo. Isadora, que tem a síndrome de Rett e é cadeirante, completava sua sétima maratona ao lado do pai, que a empurra por todo o percurso. “Ele era corredor solo, mas depois que começou a correr com a Isadora, não vê mais razão para correr sozinho”, contou Tereza. “Eles já correram juntos em várias provas, inclusive na Maratona de Nova York. Foi muito lindo.” Para o casal, essa foi a primeira vez em Porto Alegre. “A gente veio desfrutar e homenagear o meu sogro, que é daqui. Com certeza não será a última. Iremos voltar”, afirmou.



No meio da multidão, também estavam os integrantes de grupos de corrida, como o liderado por Eduardo Campelo. “Temos mais de 70 atletas entre o sábado e hoje. Quem correu ontem, veio hoje pra torcer. É uma festa. O ciclo de preparação leva de três a quatro meses, é muito legal estar aqui apoiando”, explicou Deise Crispim Moreira, uma das participantes do grupo. Também acompanhando de perto a prova estava Tereza Szmyhiel, madrasta de Isadora Lima, de 32 anos, e esposa do maratonista Sandro de Lima, todos de São Paulo., que a empurra por todo o percurso. “Ele era corredor solo, mas depois que começou a correr com a Isadora, não vê mais razão para correr sozinho”, contou Tereza. “Eles já correram juntos em várias provas, inclusive na Maratona de Nova York. Foi muito lindo.” Para o casal, essa foi a primeira vez em Porto Alegre. “A gente veio desfrutar e homenagear o meu sogro, que é daqui.”, afirmou.No meio da multidão, também estavam os integrantes de grupos de corrida, como o liderado por Eduardo Campelo. “. Quem correu ontem, veio hoje pra torcer. É uma festa. O ciclo de preparação leva de três a quatro meses, é muito legal estar aqui apoiando”, explicou Deise Crispim Moreira, uma das participantes do grupo.

Tereza Szmyhiel, madrasta de Isadora Lima, de 32 anos, e esposa do maratonista Sandro de Lima TÂNIA MEINERZ/JC



Mesmo quem nunca pensou em correr, saiu da prova transformado. Pamela, que nunca havia calçado um tênis de corrida, demonstrou interesse. "Agora que estou aqui, já tenho vontade de fazer uma de cinco quilômetros. Isso incentiva muito.” Mesmo quem nunca pensou em correr, saiu da prova transformado. Pamela, que nunca havia calçado um tênis de corrida, demonstrou interesse. "Agora que estou aqui, já tenho vontade de fazer uma de cinco quilômetros. Isso incentiva muito.”