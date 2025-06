Procurando melhorar a parte física, Grêmio intensifica a rotina de treinos

Com treinamentos em dois turnos nesta quinta-feira (5), o técnico Mano Menezes vai aproveitar o período que tem até o jogo contra o Corinthians, no dia 12, na Arena, pela 12ª rodada do Brasileiro, para ajustar a parte tática e física da equipe do Grêmio. Neste período, o comandante não poderá contar com Villasanti, Cristian Olivera e Aravena, que estão com suas seleções nas partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

“Avisei aos jogadores que, fora de campo, era necessário redobrar os cuidados. A mudança de metodologia envolve o risco de lesões musculares. A carga de força do trabalho anterior era muito diferente da que acreditamos ser necessária para jogar a cada três dias no Brasil”, disse Mano.



Com o aviso dado pelo treinador, os jogadores terão uma semana intensa de trabalhos focado em melhorar a parte física. Braithwaite não teve lesão constatada, mas foi preservado das atividades desta quinta para focar na recuperação das dores no tornozelo. Amuzu, que esteve fora dos últimos embates por problemas estomacais, participou de todas as sessões desde a representação e é opção para enfrentar o Corinthians.



Falando em Corinthians, já desembarcou em Porto Alegre o último reforço gremista, Alex Santana, após o acerto de empréstimo junto aos paulistas. O atleta será incorporado ao restante do grupo, mas só poderá jogar em julho, após a disputa do Super Mundial de Clubes. A atual janela de transferências fica aberta até o dia 10 de junho. Entretanto, o período para contratações será reaberto no dia 10 de julho e permanecerá até 2 de setembro.