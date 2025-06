Acertado com Alex Santana como novo reforço, Grêmio retoma as atividades

Os dias de sossego e descanso terminaram, agora é trabalho. O Grêmio retornou, na tarde desta quarta-feira (4), às atividades após dois dias de folga disponibilizamos ao grupo de jogadores. Assim, todas as atenções serão depositadas para a partida contra o Corinthians, no próximo dia 12, na Arena. Além da volta, o Tricolor acertou a contratação do volante Alex Santana que estava no alvinegro paulista. O atleta de 30 anos deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias para a assinatura do contrato.

Alex chega por empréstimo até o final do ano com opção de compra aos gaúchos no término do contrato. Na atual temporada, o volante tem 22 jogos e somente três no Campeonato Brasileiro, permitindo a inscrição do atleta junto ao Grêmio.

O novo contratado tem como função principal a volância, mas pode jogar mais adiantado como fez em diversas vezes ao longo de sua carreira. Com o que tem ao seu dispor no momento, o técnico Mano Menezes usará o precioso período sem jogos para corrigir situações no seu esquema de jogo. Com uma melhora significativa no sistema defensivo, o qual não foi vazado uma vez sequer nos últimos quatro jogos, o comandante deve promover ajustes na maneira da equipe atacar.

Com o retorno de Amuzu, o belga briga por uma vaga na ponta ofensiva com Alysson. O garoto foi muito elogiado por Mano na Serra gaúcha e venderá caro a sua vaga, assim elevando o nível da disputa e causando uma boa dor de cabeça ao treinador.

"A partir de quarta-feira, trabalharemos para o Corinthians exclusivamente. E depois trabalharemos para o restante da temporada. Garanto para o torcedor que a equipe vai estar melhor", afirmou Mano Menezes.