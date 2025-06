Ano de eleições agita o Grêmio com lançamento de pré-candidaturas

Repetidamente, o técnico Mano Menezes falou sobre a necessidade de ter um espaço no calendário para conseguir transformar suas ideias táticas em prática. E este momento chegou. A partir desta quarta-feira (4) , o Grêmio retoma as atividades visando enfrentar o Corinthians, no próximo dia 12, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena. Mas fora de campo, o ano de eleições presidenciais começa a acumular elementos e roubar as atenções.

Ao canal do Youtube do jornalista Duda Garbi, no programa "Um Assado Para…", o empresário Marcelo Marques anunciou a sua candidatura para suceder Alberto Guerra na cadeira de presidente do Tricolor. A empresa gaúcha especializada na fabricação de pães foi uma das responsáveis por auxiliar financeiramente a vinda do atacante Luis Suárez à equipe na temporada de 2023.

"Sempre me achei no perfil de presidente. O Antônio Dutra Júnior (ex-dirigente) foi o último a me convidar. Ele não desistiu e subia a escada a cada 15 dias. Pela quinta vez que foi lá, ele disse: "que tal se você for presidente agora?". A novidade é que aceitei o convite e sou pré-candidato à presidência", revelou Marques.

Junto ao anúncio da candidatura, o empresário revelou algumas de suas propostas que espera levar à frente caso venha a ser eleito. Entre elas, a compra da Arena será um dos carros-chefe da sua chapa. Além disso, o investimento no futebol feminino e a permanência de Luiz Felipe Scolari como coordenador técnico, farão parte da proposta. O empresário se junta a Dênis Abrahão e Paulo Caleffi como candidaturas possíveis. Os pleitos, no Conselho Deliberativo e no pátio, têm as datas previstas para o fim de novembro.