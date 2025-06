Inter volta aos treinamentos com dois retornos e atualização do DM

Esta quinta-feira (5) foi marcada por retornos e confirmações de lesões nos lados do CT Parque Gigante. O técnico Roger Machado comandou o primeiro treino após a folga de três dias disponibilizada ao elenco do Inter e contou com os importantes retornos de Carbonero e Ricardo Mathías. Ambos estão em fase transitória aos gramados após lesões e podem aparecer como opções para o duelo contra o Atlético-MG, no dia 12, na Arena MRV, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, as notícias do departamento médico não são boas.

Foi confirmada a gravidade das lesões de Vitinho, Borré e Fernando. E as notícias não são positivas. O volante é o caso mais grave: lesão no ligamento cruzado do joelho direito. Em meio ao caos, o que traz um tímido alento é a opção pela não realização de cirurgia, sendo suficiente acompanhamento e etapas definidas para a recuperação. O tempo de retorno não foi divulgado pelo clube, mas a tendência é de difícil retorno nesta temporada.

No caso dos atacantes, a situação é menos grave, mas ainda assim, não tem o que comemorar. Vitinho passou por cirurgia no cotovelo esquerdo e já iniciou o processo de recuperação. Borré foi diagnosticado com uma lesão muscular grau II no abdômen esquerdo e já está em tratamento. Ambos os retornos estão previstos para depois da parada do Super Mundial.

O lado positivo do dia trata-se das participações no treino de Carbonero e Ricardo Mathías. Eles estão em fase final de recuperação e serão preparados para o embate contra o Galo. O grupo colorado seguirá mantendo a rotina de treinos.