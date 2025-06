Diante das recentes lesões, Inter irá ao mercado em busca de reforços

O fim do curto recesso de três dias do Inter chega nesta quinta-feira (5) carregado de pressão sobre os ombros dos dirigentes e comissão técnica. Os enfrentamentos com Flamengo e Fluminense pelas copas, a abertura da janela de transferências no mês de julho e as recentes lesões abriram os olhos colorados em relação aos reforços. Além do mais, existe um interesse do América do México no atacante Wesley e possíveis propostas que devem pintar durante a janela de transferências que escancaram a escassez atual do elenco.

O volante Fernando sofreu uma lesão ligamentar no joelho e mesmo sem o tempo de retorno confirmado, o período deve ser elevado. Com isso, a busca no mercado por uma reposição deixado pelo camisa 5 é vista como fundamental. O meio-campista era o pilar da contenção do setor. Com a lesão, Ronaldo e Thiago Maia são as opções disponíveis para o técnico Roger Machado. Entretanto, ambos não são vistos como ideais para suprir a ausência do atleta. Assim, a busca pela contratação de um jogador para a função entra na lista de prioridades.

Outras possíveis baixas, como Bernabei com uma lesão na coxa e possíveis saídas na janela de transferência, forçam a direção a agilizar a busca de reforços. Caso a informação de uma procura vindo do futebol mexicano por Wesley, se concretize, a direção teria um dos seus melhores jogadores sobre os holofotes de outros times. No caso de Bernabei, o retorno é visto como fundamental para os jogos contra Flamengo e Fluminense, mas não é confirmado.

"A gente já começou a conversar sobre reforços. Vamos precisar, não só na qualidade, mas no número. Justamente para que a gente consiga ter um time muito competitivo", disse Roger Machado confirmando a procura por contratações.