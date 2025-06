Além da parte técnica, Inter precisa lidar com o número de lesionados

O Inter retorna nesta quinta-feira (5) do seus preciosos três dias de folga, mas apesar do descanso, os problemas continuam. Já sabendo a montanha que terá de escalar nas oitavas de final da Libertadores da América e Copa do Brasil, na qual enfrentará Flamengo e Fluminense, respectivamente, o período até os duelos servirão, mais do que ajustar a parte tática, para recuperar jogadores. Ao todo são dez atletas entregues ao departamento médico. Um número que preocupa o Colorado.

Quem puxa a lista é o goleiro Rochet. O uruguaio fraturou a mão ainda na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro e está fora desde então. O prazo de retorno é após a disputa do Super Mundial de Clubes, no mês de julho. Nas laterais, mais problemas. Bernabei, com uma lesão grau III na coxa esquerda, deve voltar junto com o goleiro uruguaio. Enquanto Bruno Gomes, que ainda não atuou oficialmente na temporada, se recupera de uma ruptura ligamentar no joelho desde janeiro e está fora dos próximos compromissos.

Na zaga, Mercado e Victor Gabriel têm problemas ligamentares no joelho e tornozelo, respectivamente, mas o argentino está em fase final de treinamento. Já o garoto, deve estar à disposição após o Super Mundial.

No meio campo, Fernando sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito e pode perder a temporada. Atualmente, o setor de ataque é o mais movimentado no DM. Borré, com lesão abdominal e Vitinho, com problemas no cotovelo esquerdo, também voltam após o torneio Fifa. Valencia, Ricardo Mathias e Carbonero estão com danos na coxa direita e, ao contrário do equatoriano, que inclusive está com a seleção de seu país, têm seus retornos próximos.