Com nervosismo e emoção, Ancelotti estreia pelo Brasil contra o Equador

O tão aguardado dia chegou. A estreia de Carlo Ancelotti como técnico do Brasil ocorre nesta quinta-feira (5), às 20h, contra o Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Em entrevista coletiva realizada na quarta-feira, o comandante se mostrou muito contente em estar à frente da seleção e motivado com a nova fase que vive na carreira.

"Estou um pouco nervoso, mas muito feliz de estar aqui. "É algo muito bonito para a minha carreira, vir aqui, estar aqui, treinar pela primeira vez uma seleção, sobretudo a seleção do Brasil, que não é qualquer seleção, é a mais histórica", compartilhou.

No atual momento, a seleção está na 4ª colocação da competição, com 21 pontos, e chega para o duelo com uma dura derrota na bagagem. Em pleno Monumental de Nuñez, o time então comandado por Dorival Júnior foi goleado por 4 a 1 para a Argentina. O resultado acarretou na sua demissão.

Com um momento que não vem agradando ao povo brasileiro, Ancelotti carrega a missão de recolocar o sorriso no rosto dos torcedores. O técnico italiano vai procurar, dentro de campo, resgatar a essência do futebol brasileiro. "Uma equipe que compete, que luta, que joga bem futebol, é capaz de mostrar a qualidade que temos. Temos jogadores com qualidade extraordinária. Quero um jogo completo", reforçou.

Entretanto, do outro lado o adversário chega em um momento embalado. O Equador está na 2ª posição das Eliminatórias, com 23 pontos. Os equatorianos não sabem o que é perder a sete jogos, nos quais somaram quatro vitórias e três empates. Justamente, a última derrota dos mandantes aconteceu no dia 6 de setembro do ano passado para Brasil, por 1 a 0.

Se abraçando na motivação com o novo comandante, a expectativa do torcedor é de novos tempos na seleção. Em relação à escalação, Ancelotti disse que só divulgará para os jogadores e não quis dar grandes pistas. Porém, baseado nos últimos treinos, o onze inicial deve ter Alisson, Vanderson (Danilo), Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães (Andreas Pereira) e Gerson (Andrey); Estêvão, Richarlison e Vini Jr.

“Eu gosto de uma equipe que tenha uma identidade. Que seja 4-4-2 ou 4-3-3. Com a bola, tendo em conta a característica com os jogadores. Uma equipe ordenada nos permite jogar um futebol atrativo, mas também tendo em conta a coletividade. Eu não tenho como dizer ao Estêvão como driblar. Ele sabe melhor que eu. O que posso dizer é para trabalhar forte no nível defensivo para ajudar o time. Com a bola, que tenha em conta a criatividade”, adiantou o comandante.