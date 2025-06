Equador x Brasil: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em partida que marca a estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira acontece nesta quinta-feira (5). O Brasil enfrenta o Equador pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026, às 20h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. A partida é determinante para as equipes encaminharem sua classificação para a próxima edição do Mundial, que ocorre no ano que vem. A Argentina é o único time que já está com o passaporte em mãos para o torneio. O jogo terá transmissão da TV Globo e do SporTV.