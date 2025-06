Com vitória sobre o Juventude, Grêmio alívia presão sobre a comissão técnica

Finalmente, o Grêmio venceu e convenceu no ano. A vitória sobre o Juventude na rodada passada pelo Campeonato Brasileiro por 2 a 0 serviu como um sinal positivo dos comandados de Mano Menezes para a torcida. Além dos três pontos conquistados e a subida para a 12ª posição do Brasileirão com 15 pontos, a crença de que as afirmações de um futuro melhor com a pausa do Super Mundial virão, começa a entrar na mente do torcedor.

"Estamos muito contentes com a atuação da equipe, foi uma atuação muito consistente. (...) Cada vez melhorando um pouco mais. A gente sai daqui com uma vitória muito justa. Podemos mais e vamos fazer mais", reforçou o técnico gremista após o exito sobre o Juventude.

Esta partida possibilita novas perspectivas para o Grêmio. Desde a chegada do comandante gremista, além do sistema defensivo, o meio-campo era um ponto em que o próprio falava, recorrentemente, da necessidade de melhora. Na função de armador do time, Edenilson e Monsalve foram os atletas preferidos do treinador para iniciar os jogos. Com as lesões de ambos, Mano foi obrigado a encontrar soluções dentro do elenco para suprir as ausências. Assim, Cristaldo passou a receber mais chances entre os titulares.

No primeiro momento não foram positivos os feedbacks referente as atuações do camisa 10. Mas, na partida contra o Papo, parece que o argentino iniciou seus passos para uma volta por cima no Tricolor. "Cristaldo hoje (domingo) fez comigo, disparada, a sua melhor atuação desde que cheguei", enfatizou.

Com as melhoras visíveis, o ambiente se encontra, aparentemente, estabilizado. Assim, o Tricolor terá dez dias até o confronto contra o Corinthians - por conta da Data Fifa - para ajustar detalhes antes da paralisação para o Super Mundial. Na qual, Mano terá um mês para cumprir com as suas palavras. O elenco ganhou folga até quarta-feira.

"Garanto para o torcedor que a equipe vai estar melhor. Mas não porque vão chegar jogadores para resolver nossos problemas, mas porque vão fazer parte de uma ideia de equipe."