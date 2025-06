'Entramos desconcentrados na partida', disse Roger Machado após derrota do Inter

Os torcedores presentes no Beira-Rio neste domingo (1º), viram uma atuação bem abaixo do Inter. O Colorado foi dominado pelo Fluminense e saiu derrotado por 2 a 0. Resultado que deixa o Colorado na 14ª posição do Campeonato Brasileiro com 11 pontos - apenas a um ponto da zona de rebaixamento. Na coletiva pós-jogo, o técnico Roger Machado colocou a culpa da derrota na desatenção da equipe, principalmente nos primeiros minutos.

O Colorado sofreu o primeiro gol aos dez minutos. Uma tônica dos últimos duelos. O treinador alvirrubro destacou a necessidade de rever o comportamento inicial da equipe nos jogos. “No jogo de hoje vi o time com uma baixa energia no início da partida. Um jogo que precisamos refletir para encontrar respostas. Deixamos três pontos em casa que vão fazer falta lá na frente”, disse.



Continuando na busca por explicações para a desatenção, afirmou o comandante: “Não é uma explicação fácil. A mobilização é feita da forma mais adequada possível. Precisamos encontrar o equilíbrio de não sofrer gols. Temos que entrar 200% concentrados. Hoje entramos desconcentrados na partida”.



“Não posso ser hipócrita de três dias atrás salientar a força do time e sua capacidade, e três dias depois dizer que está tudo errado. Hoje não foi um bom dia. Buscaremos soluções e elementos diferentes. Não dá pra buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa”, acredita o líder da casamata. Ainda sobre a má fase na competição, o treinador foi categórico ao afirmar que é “preciso dar uma resposta para o torcedor e para os jogadores que desejam fazer melhor”.

O próximo compromisso da equipe está marcado para o dia 12 de junho, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Brasileirão. O grupo de jogadores ganhou folga até quinta-feira (5), dia em que se iniciam os preparativos para o duelo contra os mineiros.