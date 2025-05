Munique mobiliza 2 mil agentes para final da Liga dos Campeões; Paris, 5,4 mil

A final da Liga dos Campeões é em Munique, mas a festa ou a bagunça é prevista para Paris. A decisão entre Inter de Milão e PSG neste sábado (31), às 16h (de Brasília), mobiliza 2.000 agentes na Baviera e mais do que o dobro no 16º "arrondissement" capital francesa.

Culpa de Roland Garros, vizinho do Parque dos Príncipes, a sede do Paris Saint-Germain, que vai receber 40 mil pessoas para uma fanfest com transmissão da partida. O estádio está a aproximadamente 750 metros da quadra principal do complexo francês, a Philippe Chatrier, o que a diretora do evento, Amelie Mauresmo, minimizou com bom humor.

"Se houver alguns distúrbios, vamos conviver com isso. E, em tese, não é como se fossem acontecer 10 ou 20 gols", declarou a ex-tenista, vencedora de dois grand slams, dizendo que confia no trabalho da polícia. Até Novak Djokovic entrou na onda, declarando-se torcedor do PSG e pedindo para que o torneio não marque sua partida de terceira rodada para o horário da decisão -o pedido foi ignorado, e o sérvio deverá estar em quadra.

Porém não é apenas a coincidência de eventos que preocupa as autoridades. Na semifinal contra o Arsenal, no começo do mês, torcedores do PSG entraram em confronto com a polícia e promoveram saques na região. A avenida Champs-Elysées, tradicional ponto de comemorações na capital francesa, também será bloqueada horas antes do jogo, que acontece às 21h no horário europeu.

No caso, também o retrospecto recente é motivo de atenção. Na última segunda (26), um carro invadiu a via em que milhares de pessoas comemoravam o título da Premier League do time da casa em Liverpool, deixando 79 feridos, alguns em estado grave. O motorista, um homem de 53 anos, foi preso, mas a polícia ainda investiga as circunstâncias do fato.

Em Munique, 90 mil quartos de hotel estão ocupados em função da partida neste fim de semana. Além da Allianz Arena, local da partida, três fanfests vão mobilizar a segurança na terceira maior cidade da Alemanha, com 1,5 milhão de habitantes. O Parque Olímpico vai receber 25 mil pessoas para um festival em tese mais neutro, dedicado à Champions.

O icônico estádio da instalação, que recebeu os Jogos Olímpicos de 1972 e a final da Copa do Mundo de 1974, traz boas memórias aos franceses. Foi lá que o Olympique de Marselha conquistou o único título do país na Champions. Em 1993, venceu por 1 a 0 um time de Milão, o Milan, no campo que então era do Bayern.

Coincidências à parte, em outros dois pontos de Munique a festa será separada por times, com 18 mil lugares para torcedores do PSG e outros 16,5 mil para os da Inter. A diferença só se explica pela presença de patrocinadores, pois a própria cidade de Munique aguarda mais italianos na final. Há uma linha direta de trem de Milão a Munique.

A capital da Baviera espera uma receita líquida de 50 milhões (R$ 318 milhões) com o fim de semana esportivo, em que seu poderoso Bayern é apenas anfitrião.